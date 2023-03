Un ídolo de Boca cruzó a Ruggeri y habló de Ibarra: "A muerte"

Se trata de uno de los mejores jugadores de los últimos años que, además, quedó marcado por el sentimiento de los hinchas xeneizes.

En las últimas semanas, desde diversos puntos se llenó de críticas a Hugo Ibarra. El entrenador de Boca fue apuntado desde diversos sectores como un "problema" para el conjunto xeneize y, entre otros, hubo varios exjugadores -que tienen voz en los medios de comunicación- que hablaron de manera muy grosera sobre él. Sin embargo, recibió la banca de uno de los máximos ídolos del club.

Alberto Márcico, de 62 años, es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en Boca y es muy querido por ser el 10 en un momento muy complicado. Luego de las feroces críticas hacia el entrenador, Márcico salió a hablar y habló tanto del Negro como del Consejo de Fútbol. "Banco a muerte al Negro Ibarra y también al Consejo de Fútbol, creo que están capacitados, estoy con ellos por supuesto", dijo. En una entrevista con Télam, por otro lado, el Beto añadió: ""El principal problema de Boca actualmente es que tiene a cinco o seis jugadores muy importantes en bajo nivel, lejos del que tenían el año pasado y eso hace que se resienta el funcionamiento del equipo, que no logre ser superior a sus rivales y le cueste ganar los partidos". Sin embargo, también aseguró que "habrá qElue hacer algunos cambios".

Ruggeri lapidó a Ibarra por Boca en ESPN: "No está preparado"

En el caliente debate acerca de la caída del "Xeneize" en Banfield, el excentral afirmó que "no le alcanza si quiere ser un entrenador groso". "Su futuro yo no lo tengo claro, porque él no quería ser entrenador... Yo iba a jugar al indoor con él, íbamos con el showball a todos lados juntos, y nunca lo escuché decir que quería ser entrenador. ¡Nunca!", reveló.

"Bueno, pero esas cosas por ahí se te despiertan en un momento", acotó Vignolo. "Sí, suceden, pero preparate... Preparate, preparate. Hacelo bien. Hacelo lo mejor posible, no dejés nada pasar", aportó Ruggeri. A modo de ejemplo, el ex Real Madrid le aconsejó al "Negro": "Hablá con (Ricardo) Gareca, hablá con (Marcelo) Bielsa, sentate con (Carlos) Bianchi, sentate con ´El Coco´ (Alfio) Basile, que se va a tomar un whisky pero te va a decir cosas... Cómo poner el equipo en 40 metros, en qué zona querés que esté el equipo, si querés que esté bien arriba".