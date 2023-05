Un exjugador de Boca reveló el calvario que vivió por no encontrar club

El delantero fue clave en el título de Primera División del 2011, con Julio César Falcioni como entrenador.

El exjugador de Boca Juniors, Barracas Central y Estudiantes de Buenos Aires, Pablo Mouche, reveló cómo vivió los meses que estuvo sin firmar con ningún club del fútbol argentino y qué se le pasó por la cabeza en esos momentos. El zurdo, que jugó en el fútbol europeo, finalmente cerró su llegada a Atlanta en el Nacional B.

Mouche vivió épocas importantes en el "Xeneize" y muchos hinchas aún lo recuerdan. Aunque no llegó a convertirse en ídolo, el delantero zurdo fue clave en el título de Boca en 2011 haciendo dupla con Nicolás Blandi, de la mano de Juan Román Riquelme y con Julio César Falcioni como entrenador. Si bien tuvo un largo recorrido en su carrera profesional, el oriundo de San Martín reconoció que no la pasó bien cuando no aparecían oportunidades para continuar jugando.

La fuerte revelación de Pablo Mouche cuando no encontraba club

En diálogo con Revista Pronto, Mouche contó los días de incertidumbre que pasó luego de no arreglar su prolongación de contrato en Barracas. "Fue medio rara la situación. El año pasado, el calendario para el fútbol argentino terminó muy temprano, a eso de mediados de octubre, luego llegó el Mundial y hubo un parate muy largo en el mercado que en cierto momento se me hizo pesado".

Y agregó sobre aquella situación: "La espera se me hizo larga y al estar tanto tiempo inactivo, entrenando solo y sin tener un objetivo por delante que me motive o me llene de expectativas, se me fueron generando un poco de dudas y no sabía qué hacer. Pensaba que a mi edad era cada vez más difícil conseguir club y por algunas situaciones se me fueron cerrando puertas. Entonces, veía cada vez más lejano eso".

Mouche, uno de los mimados de Riquelme en 2011.

Sin embargo, casi sobre el cierre del mercado de transferencias, el exjugador de Banfield expresó que aparecieron ofertas que lo tranquilizaron. "Después de un tiempo por suerte llegó esta oportunidad de Atlanta y de varios clubes más de la segunda división de Argentina y obviamente cerré. Muchos se hicieron eco de que estaba sin club y me interesaba seguir jugando, entonces pusieron interés en mí, volvieron a aparecer el desafío y las expectativas y me dieron ganas de volver a integrar un plantel. Quería terminar mi carrera dentro de una cancha de la mejor manera, acompañado por mi familia y mis amigos, que fueron el pilar fundamental para que tenga esta fuerza de seguir", manifestó.

Aunque destacó su agradecimiento hacia el club "Bohemio", también resaltó que no le fue sencillo asumir que no podría jugar en Primera División: "Para serte honesto y totalmente sincero, al principio fue un golpe duro y no se me hizo fácil asimilar y aceptar que tenía que jugar en la segunda. En mis 20 años de carrera profesional, gracias a Dios siempre todo fue en ascenso y soy un agradecido de haber estado en clubes de alto prestigio.