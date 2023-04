Un ex-Boca atacó al plantel y a los referentes: "No alcanza"

Un exjugador de Boca atacó a los futbolistas actuales, en especial a los referentes del plantel dirigido por Jorge Almirón. Durante la entrevista con Mariano Closs en la televisión en ESPN F12, un excampeón con esta camiseta disparó munición gruesa como consecuencia de la mala racha que lleva el equipo en lo que va de 2023.

El protagonista es Fabián Vargas, exmediocampista colombiano de 43 años que tuvo dos ciclos en "El Xeneize": entre 2003 y 2006, y entre 2007 y 2009. En total, fueron para él 145 partidos oficiales con 4 goles y 9 títulos conseguidos. Actualmente comentarista televisivo, el exvolante de su Seleccionado liquidó a los más experimentados de la plantilla de Almirón.

A la hora de opinar acerca de los motivos por los que el conjunto de La Ribera no levanta en su rendimiento, el exmediocampista opinó que "los líderes tienen que aparecer y decirles a los más jóvenes, o a los que no conocen la situación, que la única manera de salir es el ADN del hincha de Boca". Con respecto a los silbidos de algunos fanáticos en La Bombonera tras la derrota frente a Estudiantes de La Plata, el cafetero señaló que "ellos no perdonan que uno no deje hasta la última gota de sudor en la cancha y se entregue totalmente".

Acerca del bajo nivel exhibido por "El Xeneize" este año, Vargas aseguró que "simplemente con garra y huevos no alcanza, tienes que meter fútbol también. Y ser un equipo más compacto y seguro en la parte defensiva, porque en los últimos dos partidos no estuvo bien". "Sentir la silbatina de tu propia hinchada les puede generar aún más presión a los jugadores", se lamentó.

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. Deportivo Pereira de Colombia

El equipo de Almirón recibirá al de Alejandro Restrepo el martes 18 de abril de 2023, a las 21 horas de Argentina, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable Fox Sports. En tanto, el streaming online será por Star+, la plataforma paga exclusiva de ESPN. Además, estarán las opciones de Telecentro Play, Cablevisión Flow y D GO, entre otras.