Un dirigente de Boca liquidó a Mauricio Macri por sus dichos sobre Riquelme: "Qué raro"

Un dirigente de Boca Juniors publicó un tweet con el que liquidó a Mauricio Macri por sus dichos contra la gestión de Juan Román Riquelme.

La polémica novela entre Mauricio Macri y Juan Román Riquelme por Boca Juniors continúa más picante que nunca. Un actual dirigente del "Xeneize" le respondió al expresidente de nuestro país acerca de sus dichos contra el líder del Consejo de Fútbol de la institución en una entrevista. A través de su cuenta de Twitter, el actual directivo expresó distintos puntos que con Jorge Amor Ameal llevaron a cabo desde su llegada al club.

Luego de la asunción del exfutbolista, Macri lo criticó en reiteradas ocasiones y esta vez no fue la excepción. En la mencionada nota, brindada a un periodista en la Expoagro 2022, el exmandatario argentino aseguró que de la mano de Román, Boca está arruinado. Como es sabido, el vínculo entre ambos no es bueno desde hace ya varios años y la pica creció aún más con el paso del tiempo.

Alejandro Cosentino, presidente del Departamento de Socios y Pro Tesorero del "Xeneize" no tuvo filtro a la hora de contestarle a Macri y escribió: "Hola Mauricio. 1- Ganamos tres campeonatos. 2- Eliminamos dos veces a River. 3- Tenemos finales pendientes. 4- Equilibramos las finanzas. 5- Modernizamos el Templo. Qué rara forma de estar arruinados". Cinco puntos más que contundentes que dejaron en ridículo al expresidente.

Igualmente, el presente futbolístico de Boca Juniors no es el mejor, ya que atraviesa problemas internos entre los jugadores y el técnico, como fue el caso entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia. Para colmo, en la Copa de la Liga Profesional, suma 8 puntos y se encuentra quinto en la Zona B. En esa posición, y por debajo de Estudiantes de La Plata, Colón, Tigre y Huracán, el elenco "Azul y Oro" no clasificaría a la próxima ronda.

Macri destrozó a Riquelme por el presente de Boca

"¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club", fue la respuesta de Mauricio Macri ante la consulta de un periodista en la Expoagro 2022, sobre cómo veía a Boca con Riquelme a la cabeza. El expresidente demostró nuevamente que está en desacuerdo con lo realizado por el ídolo en los años que van de gestión. Con esta afirmación queda claro que continúan los chispazos entre ambos.

La última vez que Macri apuntó contra Román fue en diciembre de 2021 cuando en una entrevista para Radio Mitre lo destrozó: "Hay mucha gente que piensa que han cambiado cosas y ya no funcionan como antes. El club es una institución en donde tiene que haber gente responsable que actúe coordinadamente, y no se ve. Hay cosas que escucho con las que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona".