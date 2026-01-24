Úbeda sorprende en Boca vs. Riestra: el regreso de un jugador que no entrenaba y varias ausencias

Claudio Úbeda definió los convocados de Boca Juniors para el debut ante Riestra, con el regreso de Marcelo Weigandt y ausencias de peso.

Boca Juniors iniciará su camino en el Torneo Apertura con varias novedades que no pasarán desapercibidas. Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Deportivo Riestra en La Bombonera y sorprendió con el regreso de Marcelo Weigandt, relegado desde su regreso al club desde Inter de Miami. Al mismo tiempo, se confirmaron múltiples ausencias de peso que condicionan el armado del equipo en este arranque del fútbol argentino.

El primer partido oficial de Boca en la temporada ya empieza a generar repercusiones. Este domingo, desde las 18:30 y ante Deportivo Riestra, el "Xeneize" saldrá a escena en condición de local con una lista de convocados que expone algunas urgencias como también apuestas del cuerpo técnico encabezado por Úbeda.

Las lesiones obligaron al entrenador a reconfigurar el plantel disponible, pero también dejaron lugar para sorpresas que tendrán su oportunidad de ganarse la confianza del entrenador de cara a lo que viene.

El regreso inesperado de Marcelo Weigandt

La principal novedad pasa por la reaparición del "Chelo" Weigandt en la lista de convocados. El lateral derecho regresó a Boca a principios de este año, tras finalizar su préstamo en Inter Miami y cuando parecía relegado por entrenarse diferenciado de sus compañeros durante varias semanas, volvió a ser considerado para un partido oficial.

El futbolista usará la camiseta número 23 -que dejó Lautaro Blanco para tomar el dorsal 3- y su inclusión no solo responde a una necesidad puntual en el sector defensivo, ya que el DT cuenta con Juan Barinaga y Lucas Blondel, sino que también representa una nueva oportunidad para el futbolista de volver a ganarse un lugar en el plantel profesional.

Weigandt, que regresó tras el préstamo en Inter Miami, podría ser parte de los suplenets el domingo ante Riestra.

Las ausencias de peso que preocupan a Boca

El listado de bajas es extenso y significativo. Varios referentes continúan trabajando de manera diferenciada y no estarán disponibles para el estreno ante Riestra. Entre ellos se destacan: Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel.

Algunos de estos nombres apuntan a reaparecer el próximo miércoles frente a Estudiantes de La Plata, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, aunque el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución física para no apresurar los regresos.

Juveniles y soluciones de emergencia

La convocatoria también deja en evidencia las limitaciones ofensivas que atraviesa Boca Juniors. Ante la falta de delanteros disponibles, Úbeda decidió apostar por el juvenil Iker Zufiaurre, una señal clara de que el entrenador busca alternativas dentro del club mientras espera la recuperación de los lesionados.

La inclusión del joven delantero marca una tendencia habitual en contextos de emergencia: darle rodaje a futbolistas formados en casa cuando el calendario aprieta y las opciones escasean.

Formación probable de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura

Con lo que tiene a disposición, Claudio Úbeda perfila una formación inicial que combina experiencia y renovación. El probable equipo de Boca para el debut en el Torneo Apertura sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Ander Herrera; Alan Velasco, Exequiel Zeballos y Lucas Janson.

El mercado de pases y un refuerzo en camino

Mientras se define el debut en el fútbol argentino, Boca también mira de reojo el mercado de pases. Juan Román Riquelme confirmó que el club está muy cerca de cerrar su primer refuerzo para la temporada 2026, luego de negociaciones que no prosperaron con otros nombres.

El apuntado es Ángel Romero, delantero paraguayo con último paso por Corinthians y hermano de Óscar Romero, ex jugador del club. La dirigencia ya se encuentra intercambiando la documentación final para oficializar su llegada, una incorporación que podría aportar experiencia y variantes ofensivas.