Sorpresa en Boca: Almirón definió el 11 para enfrentar a Rosario Central

El entrenador esperó hasta el último entrenamiento previo al choque con el "Canalla" para confirmar el equipo.

El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, definió este sábado el equipo que visitará a Rosario Central el próximo domingo con algunas sorpresas. Hubo cambios con respecto a los últimos entrenamientos realizados en el predio de Ezeiza.

Luego de la agónica y sufrida victoria ante Deportivo Pereira, correspondiente a la segunda jornada de la Copa Libertadores, Almirón paró distintos equipos y esquemas tácticos en las prácticas del equipo. Cuando parecía que habría un recambio con respecto a los 11 que salieron desde el inicio ante los colombianos el pasado martes, el DT puso otras caras en el último ejercicio.

Las modificaciones de Jorge Almirón en Boca Juniors

El 11 que saldría en el Gigante de Arroyito sería muy similar al que jugó por Libertadores, con una variante obligada por la lesión de Darío Benedetto, en cuyo lugar ingresaría el uruguayo Miguel Merentiel. Otro de los que dejaría su lugar en el ataque es Norberto Briasco, reemplazado por Martín Payero, quien cuenta con más lugar desde la llegada del ex DT de Lanús al "Xeneize".

Con la continuidad en el arco de Sergio Romero, la defensa volverá a estar formada por Luis Advíncula, Jorge Figal, Nicolás Valentini y el juvenil Valentín Barco, quien se había especulado que descansaría para dicho encuentro. En el mediocampo no habría grandes cambios, con Alan Varela y Guillermo "Pol" Fernández en el eje y lo único que resta confirmarse es la presencia del paraguayo Óscar Romero.

La formación que paró Jorge Almirón para enrfentar a Rosario Central

Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero y Martín Payero; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Martino reveló el verdadero motivo por el cual rechazó a Boca tras reunirse con Riquelme: "Nivel"

Gerardo Martino reveló el verdadero motivo por el que rechazó la propuesta para ser el técnico de Boca Juniors. El entrenador que comandó a la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022 se reunió con Juan Román Riquelme para definir su futuro, pero algo no lo convenció para asumir en el "Xeneize". Semanas después del arribo de Jorge Almirón a la Bombonera, el "Tata" rompió el silencio y dejó en claro cuáles fueron sus motivos para declinar la oferta del club.

En diálogo con The Athletic, el DT argentino contó los detalles de aquel encuentro con el vicepresidente del elenco de la Ribera. Las elecciones en Boca están cada vez más cerca, la continuidad de la actual dirigencia todavía no está confirmada y el estratega lo sabe, por lo que no se arriesgó al desafío. Durante la entrevista con el reconocido medio estadounidense, Martino no dudó y habló de su decisión sobre la institución que preside Jorge Amor Ameal.

"El mundo que rodea a Boca es enorme y va mucho más allá del fútbol, el plantel y las necesidades futbolísticas. Hay otra vida política dentro del club que es muy significativa, juega un papel importante y hay elecciones este año", soltó Martino con respecto a lo que significaba asumir en el "Xeneize". Con estos dichos, el entrenador mostró que no era el momento en su carrera y fue contundente.

"Está impactado por la política y requiere un cierto nivel de evaluación. Luego estaba mi capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud después de un proceso exigente como fueron 4 años en México. Boca necesitaba otro tipo de compromiso", agregó el "Tata". Por último, aseguró que no da entrevistas en Argentina ni las dará después de lo que fue su etapa en la Selección entre 2014 y 2016.