Sonríen Gago y Riquelme: Boca cerró al refuerzo más esperado del mercado de pases

En las últimas horas, Boca Juniors llegó a un acuerdo con un futbolista que se convertirá en refuerzo en este mercado de pases. Juan Román Riquelme selló el vínculo y sin dudas es una gran noticia para Fernando Gago pensando en lo que se viene en la temporada 2025. Se trata de Ander Herrera, el jugador español con pasado en el Athletic Bilbao que expresó su deseo de vestir la "Azul y Oro" y finalmente cumplirá el sueño de su carrera.

Leandro Aguilera, periodista partidario del "Xeneize", lo confirmó a través de sus redes sociales con los detalles del acuerdo al que llegaron con la dirigencia con un claro mensaje: "La Bomba del verano. Ander Herrera será el tercer refuerzo de Boca Juniors. El español de 35 años hoy confirma cuándo viaja a la Argentina para hacerse la revisión médica y firmar su contrato con el Xeneize por 2 años". De esta manera, se sumará al chileno Carlos Palacios y al defensor Ayrton Costa.

El posteo de Leandro "Tato" Aguilera sobre la llegada de Ander Herrera a Boca

Quién es Ander Herrera, el refuerzo español de Boca en 2025

Se trata de volante "todoterreno" de 35 años que se destacó en el Bilbao. Al margen de su elevada edad, puede aportar experiencia en la mitad de la cancha, buen pase inicial, llegada al área rival, despliegue y sabiduría para saber manejar los momentos del encuentro. De hecho, ya participó en viarios cotejos clave para conseguir títulos, tanto en su país natal como en los ciclos en Zaragoza, Manchester United de Inglaterra y PSG (París Saint-Germain) de Francia. De hecho, el vasco fue compañero de Edinson Cavani y de Marcos Rojo a lo largo de su carrera profesional. Y hasta pasó por los Selecciones juveniles de "La Roja".

La amistad con el experimentado central con pasado en la Selección Argentina nació cuando compartieron plantel en los "Diablos Rojos" de Inglaterra y de ahí también su pasión por Boca. "Es uno de mis sueños ir a la Bombonera. A veces me quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana para ver a Riquelme, un día puse un tweet y se hizo bastante viral. Me gustaba todo y cómo jugaba. Un falso lento, parece que es lento pero acelera el juego y me parece una locura", aseveró el español hace algunos meses en ESPN. A su vez, también reveló que tiene una colección de camisetas del "Xeneize" en su casa.

Los números de Ander Herrera en su carrera a nivel clubes

Clubes : Zaragoza y Athletic de Bilbao de España; Manchester United de Inglaterra y Paris Saint Germain de Francia.

: Zaragoza y Athletic de Bilbao de España; Manchester United de Inglaterra y Paris Saint Germain de Francia. 568 partidos oficiales.

partidos oficiales. 45 goles.

goles. 52 asistencias.

asistencias. 12 títulos conseguidos.

El anuncio de Felipe Melo, que reapareció con la remera de Boca

El veterano brasileño de 41 años, de estrecho vínculo con el 'Xeneize' aunque nunca vistió los colores azul y oro, publicó varias historias en su cuenta de Instagram con una camiseta del club al que, según él mismo dijo, "le tiene mucho cariño". Sin embargo, el defensor central de extensa trayectoria por el fútbol europeo disipó rápidamente cualquier duda sobre su futuro, a la vez que le tiró flores a Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución: "No voy a jugar en Boca. Soy muy hincha de Boca, muy fan de Riquelme. Pero a La Bombonera solo iré para ver partidos", concluyó.