El guiño del veterano brasileño para el 'Xeneize' y Riquelme: "Soy muy fan".

Boca Juniors ya realizó sus primeras operaciones importantes en este mercado de pases, y se espera que haya más novedades de posibles refuerzos en los próximos días. Con las llegadas de Carlos Palacios y Ayrton Costa, sumado a las negociaciones que comenzaron por un futbolista de trayectoria internacional como lo es Ander Herrera, el principal objetivo es formar un plantel que pueda competir en simultáneo en la Copa de la Liga y la Copa Libertadores. El martes 7 de enero del 2025, para sorpresa de todos ya que no circulaban rumores acerca de él, Felipe Melo apareció en redes sociales con la camiseta del 'Xeneize' y se refirió a una posible llegada al equipo.

El veterano brasileño de 41 años, de estrecho vínculo con el 'Xeneize' aunque nunca vistió los colores azul y oro, publicó varias historias en su cuenta de Instagram con una camiseta del club al que, según él mismo dijo, "le tiene mucho cariño". Sin embargo, el defensor central de extensa trayectoria por el fútbol europeo disipó rápidamente cualquier duda sobre su futuro, a la vez que le tiró flores a Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución: "No voy a jugar en Boca. Soy muy hincha de Boca, muy fan de Riquelme. Pero a La Bombonera solo iré para ver partidos", concluyó.

El fanatismo de Felipe Melo por el Xeneize: "Amo el mundo Boca"

Luego de ganar con Fluminense la final de la Copa Libertadores en 2023 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el defensor expresó su amor por el club argentino: "Amo el Mundo Boca. En Argentina soy hincha de Boca, así que fue un partido especial para mí. Tuve que tener cuidado con las emociones y el corazón", aseguró en declaraciones al canal ESPN. El experimentado brasileño fue reemplazado en los primeros minutos del complemento por una molestia y se llevó la ovación del público presente: "Estoy muy contento por haber sentido el cariño de la hinchada de Boca y por ganar el título con Fluminense, que se lo merecía", reconoció. Consultado por el masivo apoyo de la hinchada de Boca en el Maracaná, el defensor concluyó: "No me sorprende, me lo esperaba. Sabía que iba a ser así porque Boca es grande".

Los números de Felipe Melo en su carrera

Partidos disputados: 817.

Goles: 65.

Asistencias: 17.

Títulos: 19 (incluyendo tres Copas Libertadores en 2020, 2021 y 2023).

Palermo sorprendió y se lleva a otro ex Boca tras cerrar a Benedetto

El mercado de pases inició en Sudamérica de forma intensa y uno de los más activos es Olimpia de Paraguay. Tras haber concretado la llegada de Darío Benedetto desde México, ahora el entrenador, Martín Palermo, sorprendió con el arribo de otro exjugador de Boca Juniors: el defensor Lisandro López, que llega libre tras un paso en España.

Olimpia tendrá doble competencia durante 2025, ya que además del campeonato local, en el que buscará defender el título, participará de la Copa Libertadores y parece que está decidido a armar un equipo con jerarquía. Por eso, el equipo de Asunción en las últimas horas aceleró por "Lichi", quien rescindió su vínculo con Burgos de España y firmará contrato hasta diciembre del 2025.

López, que antes del fútbol pasó por el Khaleej de Arabia Saudita, no llegó a asentarse en el Burgos y, tras jugar 10 partidos en el primer semestre, llegó a un acuerdo con la dirigencia para romper el contrato. Ahora volverá a ser compañero de Benedetto y tendrá su primera vez en el evstuario con Lucas Pratto, otro exfutbolista de Boca pero que está fuertemente relacionado a River. Con la llegada del jugador surgido en Chacarita, Olimpia confirmó a su noveno refuerzo de la temporada, tras haber cerrado al "Pipa", al ex-San Lorenzo Iván Leguizamón, Robert Rojas, Alejandro Maciel, Antonio Bareiro, Matías Argüello, Javier Domínguez y Abel Paredes.