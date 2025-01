Sergio Ramos le dijo que no a Boca y se acerca a otro gigante de Sudamérica

Finalmente, Sergio Ramos no vestirá la camiseta de Boca Juniors en 2025, más allá de las especulaciones, aunque su nombre no tardó en sonar en otro grande del fútbol de Sudamérica. El defensor español de 38 años con pasado en el Real Madrid, quien viene de vestir los colores del Sevilla, todavía no definió su futuro y antes de que termine el mercado de pases está en los planes de un importante club que ya cuenta con otra figura mundial. Si bien dependerá de las negociaciones, las chances de que su arribo se concreten crecen cada vez más.

Es que el campeón del mundo con su seleccionado en Sudáfrica 2010 tiene una muy buena relación con Neymar, con quien compartió plantel en el PSG de Francia entre 2021 y 2023, lo cual puede ser clave para que se vuelvan a unir en el Santos de Brasil, donde llegó recientemente. Según trascendió, el plan del brasileño es armar un equipo competitivo para dar pelea en todos los certámenes que disputen este año. Claro que el experimentado zaguero no es el único que pretende "Ney" para afrontar esta temporada, ya que también busca a otros cracks y hubo ofertas.

Incluso, se habló de la posibilidad de que Leandro Paredes llegue al conjunto brasileño en este mercado ya que le enviaron una propuesta, pero la respuesta por parte del campeón de todo con la Selección Argentina fue un contundente "no". El motivo tiene que ver con que, en caso de que regrese a Sudamérica lo haría para vestir la camiseta de Boca Juniors, situación que todavía no se definió. Por otro lado, el "Peixe" apunta a contratar a futbolistas de gran talento como Thiago Silva, Marcelo y Ganso.

Sergio Ramos junto a Neymar en el PSG

Los números de Sergio Ramos en su carrera

: 37. Títulos: Real Madrid (22); Paris Saint Germain (3); Selección de España (3).

Neymar regresa al Santos luego de 12 años: cómo fueron las negociaciones con Al-Hilal

El arreglo entre ambos clubes por el salario de Neymar y su llegada por seis meses en condición de préstamo (tiene contrato con el cuadro árabe hasta el 30 de junio) se anunciará de forma oficial en los próximos días. Según informó Diário do Peixe, el deseo del ex Barcelona y Paris Saint-Germain fue clave para que las negociaciones lleguen a buen puerto. En las últimas semanas, se especulaba con que continuase su carrera en la MLS: como posibles candidatos sonaron Inter Miami (donde se hubiese reencontrado con sus amigos Lionel Messi y Luis Suárez) y Chicago Fire (club que le presentó una millonaria oferta).

Su regreso al Santos se produce luego de 12 años: en 2013, la joya de la Selección de Brasil arribó al Barcelona por la importante suma de 88 millones de euros. En su paso por el 'Peixe', conjunto con el que debutó profesionalmente cuando tenía 17 años en marzo de 2009, ganó tres campeonatos paulistas, una Copa Libertadores en 2011 y alcanzó la final del Mundial de Clubes; en aquella ocasión, su equipo cayó goleado 4 a 0 contra los culés, pero 'Ney' pudo demostrar destellos de su enorme talento.