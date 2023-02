Selección Argentina: la sorpresiva foto de un campeón del mundo con Ibarra, DT de Boca

La antigua imagen de un jugador de la Selección Argentina con Hugo Ibarra, el entrenador de Boca, se hizo viral a través de las redes sociales y hasta entusiasmó a muchos hinchas del "Xeneize". Se trata de una foto inédita y sorpresiva, ya que el futbolista en cuestión jamás jugó en la Primera División del club de La Ribera.

El protagonista es nada menos que Lisandro Martínez, el zaguero de 25 años de Manchester United que acaba de ganar el primer título en Inglaterra con la conquista de la Carabao Cup frente a Newcastle en el estadio de Wembley. Campeón del mundo con "La Albiceleste" en Qatar 2022, es entrerriano, surgió en las inferiores de Newell´s, brilló en Defensa y Justicia y también se destacó en Ajax de Países Bajos.

La foto viral de Lisandro Martínez con Ibarra que ilusiona a los hinchas de Boca

La inédita imagen muestra a un "Licha" muy joven, con una remera del "Xeneize" puesta, sonriendo junto al "Negro" cuando el formoseño todavía era el lateral derecho titular del equipo de La Ribera. De acuerdo con fuentes cercanas al central, el defensor zurdo simpatizaba por el club desde pequeño, admiraba al ex Colón y quiso tener una postal con él antes del retiro del ex Mónaco de Francia.

La imagen que no se conocía de Lisandro Martínez con Ibarra.

La imagen retratada en el predio de la institución en Casa Amarilla, cerca de La Bombonera, tiene un trasfondo: Lisandro Martínez se probó tres veces en Boca pero no quedó. "Me acuerdo de que en la última prueba estuve dos días engripado y después de ahí no me llamaron más. Ahí me probé de volante por izquierda", recordó alguna vez el compañero de Alejandro Garnacho en una entrevista con ESPN.

El picante cruce de Ibarra con un periodista tras Vélez vs. Boca: "A ver, contame"

Una vez culminado el triunfo del "Xeneize" por 2-1 en el estadio José Amalfitani de Liniers, "El Negro" concurrió a la sala de conferencias de prensa y se fastidió por una pregunta. "¿Cómo te va? Recién dijiste que te vas contento, ¿te vas conforme con cómo jugó Boca?", comenzó el reportero acerca del choque por la quinta fecha de la Liga Profesional 2023. Al instante, opinó que "se notó que Vélez, en gran parte del partido, lo superó a Boca".

"¿En qué sentido lo superó? Contame, a ver... Contame", lo desafió el estratega. "Y bueno, tuvo algunas jugadas...", le respondió el comunicador. "¿Cuántas jugadas, a ver?". "Y bueno, tuvo algunas... Tuvo la última con (Lucas) Pratto. Tuvo", insistió el periodista. "¡Ah bueno, con centros! Con centros a la olla. No fueron situaciones claras", le retrucó el ídolo del club. "No, no, está bien. Pero digo, ¿te vas conforme?", reiteró el periodista. "Sí, sí, totalmente conforme", culminó Ibarra en forma tajante.