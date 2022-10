Sebastián Villa se somete a nuevas pericias psicológicas

El colombiano se presenta para ser sometido a nuevas pericias psicológicas en el marco de la denuncia de abuso y tentativa de homicidio.

El delantero colombiano Sebastián Villa se entrenó a la par de sus compañeros en Boca Juniors, pero la noticia más importante es que el delantero se tendrá que presentar este miércoles para ser sometido a una pericia psicológica, en condición de imputado, en el marco de la denuncia de abuso y tentativa de homicidio de una joven.

En los hechos se busca determinar si, efectivamente, Villa cometió abuso sexual o, incluso, si le produjo lesiones leves a la denunciante. Vale recordar que el colombiano tiene una causa que fue "suspendida" momentáneamente, pero en esta en cuestión, la fiscal Vanessa González había pedido su detención hace un par de meses. En este sentido, el juez de garantías Javier Mafucci había rechazado el escrito, ahora desde la defensa del colombiano se apunta a que se lo está chantajeando.

Las nuevas pericias fueron ordenadas por la fiscal González y se sumarán a las que hicieron al comienzo de la investigación. En ese momento, los estudios arrojaron que el delantero colombiano tiene una personalidad normal, "no presenta trastornos mentales y comprende la criminalidad de sus actos". Del mismo modo, los psiquiatras que lo analizaron determinaron que no presentara "rasgos psicopáticos o psicosis" ; además de que "no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente"

En este sentido, mientras avanza la causa en la Justicia, el delantero colombiano Sebastián Villa entrenó el martes a la par de sus compañeros y es muy posible que vaya al banco de suplentes de Boca para el partido del domingo con Newell's por la fecha 27 de la Liga Profesional de fútbol. Villa debió dejar el campo de juego aquejado por un dolor en su rodilla derecha el 29 de agosto, durante la victoria por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán y los médicos de Boca le diagnosticaron rotura del menisco externo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

El delantero realizó la rehabilitación y este martes ya comenzó junto a sus compañeros a hacer trabajos físicos y con pelota más pesados y duros. La idea que maneja Hugo Ibarra es que Villa integre el banco de suplentes en el partido del domingo ante Newell's Old Boys en el Coloso del Parque de la Independencia de Rosario.

La Línea 144 brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.