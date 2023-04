Salió campeón en Boca y hoy trabaja en una mina de Chile: "Todos tenemos necesidad"

Un jugador que salió campeón a nivel internacional con Boca abandonó el fútbol y actualmente trabaja en una mina en Chile.

Un exjugador de Boca Juniors que gritó campeón en el club abandonó el fútbol tiempo después y actualmente trabaja en una mina en Chile. Si bien siguió ligado al mundo del fútbol luego de colgar los botines, el hombre que levantó dos trofeos internacionales con la camiseta "Azul y Oro" optó por una nueva vida lejos del país. Además, vistió los colores de San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de La Plata.

Se trata de José Daniel Ponce, quien nació futbolísticamente en el "Pincha" y pasó por varios clubes antes de llegar al "Xeneize". Sin embargo, su mejor versión estuvo en dichas instituciones y su nivel lo llevó a la Selección Argentina que comandaba Carlos Salvador Bilardo. Sin embargo, a pesar de que fue partícipe de las Eliminatorias previas a México 1986, el "Bocha" no fue convocado por el "Doctor" y luego de tres temporadas arribó a Boca para sumar dos títulos más a su palmarés. Años más tarde, el exenganche se dedica a la minería y reveló el motivo de su nuevo trabajo lejos del deporte.

Ponce dialogó con el medio Nueva Rioja y dio detalles acerca de su presente en el país trasandino: "Trabajo en la minería Salvador, en la Región de Concepción, y disfruto de las cosas buenas. En el 2012 un amigo me contó del proyecto y me recomendó. Arranqué en Antofagasta, en una minería escondida, luego me cambié de empresa y fui conociendo un poco más el paño. También en Viña del Mar trabajé como profesor en una escuela de fútbol".

Sin embargo, hubo un motivo por el cual el "Bocha" se decidió por este nuevo trabajo en su vida y lo dejó bien en claro: "Tengo muchos amigos y ganó un poco más de dinero que en cualquier otro trabajo en la ciudad. Todos tenemos necesidad. Soy el conductor de los gerentes de la empresa y, a veces, supervisor". Sin embargo, se trata de un trabajo arduo que le lleva mucho tiempo: "Los turnos son de 14 horas por 14 días y el resto de los días descanso". Además, lo definió como un "Proyecto de vida que dura entre dos y tres años" y destacó que no le costó para nada la adaptación a vivir en Chile.

José Daniel "Bocha" Ponce campeón en Boca y con un reconocimiento años después

La carrera de José "Bocha" Ponce en el fútbol

Si bien realizó las inferiores en Godoy Cruz de Mendoza, su debut en Primera se dio con la camiseta de Estudiantes de La Plata de la mano de Carlos Bilardo. En su primera etapa en el club estuvo hasta 1984 y ganó el torneo de Primera División de 1982 y el Campeonato Nacional de 1983. Luego tuvo un breve paso por Atlético Tucumán y volvió al "Pincha" en 1985. Tras vestir los colores del Atlético Junior y el Unión Magdalena de Colombia, el "Bocha" regresó al elenco platense para su tercer y último ciclo.

En 1989 arribó a Boca Juniors, donde ganó la Supercopa de aquel año y la Recopa Sudamericana en 1990. Fue una breve estadía, ya que poco tiempo después pasó al fútbol de Europa para representar al Nimes Olympique. Ponce retornó a Argentina y jugó en San Lorenzo, Gimnasia y Tiro de Salta, Douglas Haig e Independiente Rivadavia de Mendoza hasta 1995. Su próximo destino fue Chile, ya que pasó por Coquimbo Unido, Everton y finalmente se retiró en Huachipato en 1997.