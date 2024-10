Riquelme rompió el silencio tras los incidentes en Boca vs. Gimnasia: "Se vive"

Juan Román Riquelme dio detalles de lo que sucedió en los incidentes entre Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, por Copa Argentina.

Boca Juniors tuvo que sufrir para vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata y acceder a las semifinales de la Copa Argentina 2024, pero la imagen de la noche del jueves fue la de Juan Román Riquelme. El presidente "Xeneize", que medió entre la policía y los hinchas para que no se destara una represión, rompió el silencio sobre su accionar en la cancha de Newell's Old Boys y reveló detalles del tenso momento.

En una entrevista con el programa Argenzuela de Radio 10 (AM 910), conducido por Jorge Rial, contó por qué decidió involucarse en el cruce de hinchadas y la policía: "Yo estaba viendo la situación desde arriba, llegó un momento que me salió bajar". "Soy hincha de mi club, amo a la gente, y siempre siento que tenemos que ayudar para que entendamos que es deporte", especificó el exenganche.

Además, el exfutbolista resaltó el accionar de las dos partes para que la violencia no pasara a mayores: "Criticamos mucho a los hinchas de cualquier equipo, criticamos a la policía, yo tengo que agradecer a los policías que estaban ahí porque, cuando hablé con ellos, entendieron que había muchos chicos, mujeres". "Pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron. Y después hay una cosa que también para mí es muy importante: los hinchas de la platea entendieron que tenían que ayudar", profundizó el ícono azul y oro.

Por otro lado, Riquelme dio detalles del díalogo que tuvo con el hincha que lo abrazó al comienzo del hecho: “Cuando ves que hay mucha gente, que se tiran balas de goma, la situación es difícil para las dos partes. Imaginate que te vienen miles de hinchas y son 10 policías, ¿qué haces? Hay que ponerse de los dos lados, es una situación rara. El hombre que me abrazó me dijo ‘salí de acá que te van a lastimar’". Y amplió: "El hincha de Boca es increíble conmigo. Si yo tengo que pararme ahí adelante para que no lastimen a los hinchas, lo voy a hacer todos los días, son parte de mi vida".

“Cuando llegué a ese lugar y le pido a la policía que dejen de tirar. el policía se me acerca, me pide disculpas y le digo...‘te pido por favor mantené a la policía ahí, que no avance, que acá vamos a ayudar para llevar a los hinchas para el otro lado’. Esa es la imagen que salió en la que le estoy hablando al policía”, remarcó el ídolo sobre la otra imagen que se viralizó en redes sociales, en la que se lo ve tocando la cabeza de un agente de seguridad.

Asimismo, el exjugador de Barcelona, Villarreal y Argentinos Juniors expresó no sabe cuánto influye la violencia del día a día en el país con lo que pasa en las canchas y comentó: "Yo soy argentino, amo mi país, amo a mi club. El fútbol es un deporte, porque es lo que sentías cuando jugaba. Como país deseo que nos vaya bien, esté el presidente que esté, que podamos mejorar y vivir cada vez mejor”.

Riquelme y la campaña en contra de Boca

El exvolante también volvió a recalcar el interés que existe desde el poder por dañar a su club: “El ataque contra Boca pasa hace cuatro años y 10 meses, desde que estamos acá y va a ser así. Eso nos da más ganas de trabajar, de que nuestro club esté mejor". "Hemos agarrado un club con deudas y ahora vamos a presentar el balance con una de las mayores ganancias en la historia del club, eso demuestra lo bien que se están haciendo las cosas y que solamente estamos para cuidarlo y para que el hincha se sienta contento. Sabemos que hay una campaña desde hace cuatro años y algo, día a día, el hincha se dio cuenta y eso es maravilloso. Entre todos vamos a cuidar a nuestro club”, finalizó el mandamás "boquense".