Riquelme liquidó a los medios tras otro título: "Se valora poco lo que gana Boca"

Juan Román Riquelme liquidó a los medios tras otro título porque, según él, en la prensa "se valora poco lo que gana Boca". Y, de paso, le pegó a la oposición del club.

Boca es el campeón de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino y, un día después del título contra Tigre, Juan Román Riquelme le brindó una entrevista a Jorge Rial en su programa Argenzuela (Radio 10, AM 710).

En el diálogo, el vicepresidente del club habló de todos los temas y llenó de elogios al plantel dirigido por Sebastián Battaglia. El ídolo analizó el rendimiento del equipo en la definición del torneo nacional y hasta vaticinó lo que puede llegar a ocurrir en la Copa Libertadores.

Riquelme elogió a Boca y destrozó a la prensa: "No sé si vende más cuando gana o cuando se arma lío"

Al comienzo de la charla con Rial, dirigente resaltó que "era muy importante volver a ganar" porque "los muchachos se lo merecían" y recordó: "Tenemos jugadores que llegaron hace poco, que a medida que pasan los partidos se van poniendo bien físicamente".

En ese sentido, Román declaró que "es lógico lo que fue pasando" con los futbolistas y citó ejemplos: "A (Óscar) Romero lo trajimos y llevaba seis meses sin jugar, Darío (Benedetto) estaba en España y había jugado pocos minutos...". Y resaltó que "es lógico que les va a llevar tiempo acomodarse físicamente porque el fútbol argentino es muy complicado, tienen una categoría muy grande".

A modo de análisis del semestre, el ídolo aseveró: "Tenemos mucha ilusión en competir en la Copa Argentina, en la Libertadores... Siempre ganar el torneo argentino, con lo difícil que es, hace que se disfrute". "Sé que para muchos se valora poco lo que gana Boca", se quejó.

Además, el exjugador remarcó que "el hincha está contento" y destacó los trofeos obtenidos desde diciembre de 2019, cuando la actual directiva asumió: "Somos el equipo que más títulos ganó en estos dos años y medio... Se valora poquito, pero el hincha está bien, sabe que al club se lo va a cuidar mucho".

En la misma línea, Riquelme protestó porque todavía hay dos Supercopas nacionales que debe jugar Boca pero que no tienen una fecha estipulada: "Tenemos esas dos finales por jugar, no se sabe qué va a pasar".

Riquelme analizó a Boca campeón en la entrevista con Rial.

El exjugador bromeó con Rial por el rol del periodismo en este tipo de situaciones y opinó: "No sé si vende más cuando Boca gana o cuando arma lío...". "Cuando arma lío, no tengas dudas", le devolvió el conductor. Entonces, con las risas de ambos de por medio, Román admitió: "A veces estamos ahí en el club y nos reímos. Los muchachos dicen que las cosas que se dicen afuera del club no son las que pasan adentro".

Riquelme habló de las críticas a Boca por el nivel de juego y fulminó a la oposición

En ese instante, Rial consultó al exmediocampista acerca del pobre rendimiento del equipo hasta hace un mes, y fue lapidario contra sus rivales políticos de la institución de La Ribera: "Cuando decís que estamos cuestionados... Es por la gente que se dedica a eso. A medida que se van acercando las elecciones, sabemos que van a decir muchísimas cosas".

Con relación a la goleada por 3-0 a Tigre en Córdoba que le dio una nueva estrella al "Xeneize", el exvolante repasó que "hacía mucho que no se ganaba una final por tantos goles" e insistió: "Entendemos el juego y sabemos que quieren causar nerviosismo todos los días, pero nosotros sabemos cómo van las cosas".

"Queremos jugar cada vez mejor, competir cada vez mejor. De a poco estamos volviendo a ser un club de fútbol, no lo era...", aseguró Riquelme. Aunque no lo mencionó, destruyó a Daniel Angelici, el presidente entre 2011 y 2019: "Está divertido que las cosas sean tan claras, sabemos cómo es el juego, ustedes lo saben mejor que yo".

Riquelme habló de su amor por Boca

Al instante, el vice rememoró: "Yo a mi club se lo debo todo. Soñaba con ser futbolista, con eso ya estaba más que feliz. Quería comprarle la casa a mi mamá, soñaba con jugar en Argentinos, después tuve la suerte de jugar en el club del que soy hincha. Los hinchas me hicieron volver al club".

Con respecto a las críticas que recibe permanentemente en algunos medios, Román dijo: "Mi mamá habla poco. Lo único que me pide siempre, desde que soy chiquito, es que tenga paciencia, así que trato de hacerle caso". "Después me tengo que bancar que algún loco me cargue porque escucho a mi madre... Me dice ´tené paciencia, porque el que se enoja pierde´", agregó irónicamente.

Riquelme recordó cuando hizo bajar del micro a los jugadores de Boca

Sobre aquel episodio ocurrido en 2021 en "La Bombonera" tras una derrota ante Gimnasia de La Plata, el dirigente opinó que "cuando en este país decís que querés hacer una reunión, parece que tenés que hablar mal, retar a alguien, echar a alguien... Se armó un barullo bárbaro". "Al otro día prendo la televisión y yo digo: ´¿Vivo mal?´. ¡Prefiero vivir mal!", remarcó.

Riquelme dijo que Battaglia nunca estuvo en duda y habló de la Libertadores

Luego del empate 1-1 frente a Godoy Cruz como local el 20 de abril de 2022, hubo rumores acerca de la posible salida del técnico debido al flojo rendimiento del equipo. No obstante, Román lo desmintió y recordó que tuvo una conversación con el plantel: "Con Battaglia nunca tuvimos ninguna duda. Se habló mucho, pero yo al otro día pregunté si podía tomar mate con los muchachos. Estuvimos 40 minutos charlando, tomando mate, riéndonos... Y hoy son los mejores del país".

En la antesala al duelo con Deportivo Cali en casa, en el que "El Xeneize" deberá vencer sí o sí para pasar a los octavos de final de la Copa, Riquelme se explayó: "Uno da por sentado que Corinthians de local tendria que ganar (a Always Ready de Bolivia), pero no tenemos dudas de que vamos a hacer un gran partido".

En ese sentido, indicó que "a partir de hoy se terminan los festejos" por el título nacional y repitió sus elogios a los futbolistas, quienes según él "se están acostumbrando a jugar finales todos los días y eso hace que te exijas al máximo". "Tenemos mucha confianza en que el jueves vamos a jugar bien y a ganar. Siempre que jugamos en ´La Bombonera´ pensamos eso", insistió.

Riquelme reveló cuánto piensa quedarse en Boca

Con relación a su futuro en la institución, el ídolo respondió: "Nosotros nos vamos a quedar todo el tiempo que el hincha quiera. Cuando ganamos las elecciones votaron 42 mil socios, cuando antes nunca se pasaba de los 25 mil... En la que viene vamos a ser 50 mil, tenemos que votar cada vez más porque el club es de todos los hinchas".

Con respecto al presidente Jorge Amor Ameal, el vice dijo que "anda bien, está disfrutando mucho". Y, acerca del panorama que le espera en La Ribera, completó: "Yo voy día a día. Sabemos que van a molestar mucho, a mí lo único que me interesa es cuidar al club".