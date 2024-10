Respira Gago: la pieza clave que recupera Boca vs. Gimnasia por la Copa Argentina

Boca Juniors se verá las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata el miércoles 23 de octubre del 2024 en Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Argentina, un encuentro clave tras la derrota por 3 a 0 sufrida ante Tigre en la Liga Profesional de Fútbol. Por este motivo, el entrenador Fernando Gago tomó una contundente decisión con un referente del plantel "Xeneize" que volvió a aparecer en la lista de convocados. Con el equipo aún por confirmar, "Pintita" confirmó la nómina con algunas sorpresas.

Además de la vuelta del arquero Javier García -que acompañará a Sergio "Chiquito" Romero y Leandro Brey-, uno de los defensores experimentados del elenco de La Ribera se perfila para sumar minutos en la cancha. Claro que esto dependerá exclusivamente de lo que defina el entrenador, que le dio lugar a Aaron Anselmino en la zaga central ante el "Matador" de Victoria. Sin embargo, Cristian Lema se recuperó de una reciente molestia muscular y pica en punta para estar desde el arranque contra el "Lobo".

El central con pasado en Lanús se entrenó con normalidad en las últimas horas, por lo que tiene serias chances de compartir la dupla con Marcos Rojo, pero todavía no hay detalles de los once que saltarán al campo de juego del Coloso Marcelo Bielsa. De hecho, la realidad es que Boca tampoco puede descuidar el torneo local ya que puede ser otro método de clasificación a la Copa Libertadores 2025, el gran objetivo que le queda en esta temporada Sin embargo, también es cierto que no la tienen nada fácil.

Primeramente, deberán dejar en el camino a Gimnasia de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina para luego enfrentarse a Vélez en las semifinales para buscar un lugar en la final del torneo. En la Liga Profesional, por otro lado, suman 24 puntos y están a 13 del "Fortín", que se mantiene como único líder. En la tabla para meterse en algún certamen internacional, el "Xeneize" está en zona de Copa Sudamericana con todavía nueve fechas por delante.

La lista de Fernando Gago en Boca Juniors con Cristian Lema incluido

Cuándo juegan Boca vs. Gimnasia de La Plata

El "Xeneize" se presentará en un cruce eliminatorio con el "Lobo" de Marcelo Méndez el miércoles 23 de octubre del 2024 a las 21.10 horas en el estadio Marcelo Bielsa de Newell´s, en Rosario (Santa Fe). El enfrentamiento será por los cuartos de final de la Copa Argentina, donde si empatan en los 90 minutos irán a la definición por penales. El ganador de esta serie chocará en la semifinal con Vélez, que dejó en el camino a Independiente. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable TyC Sports, mientras que el streaming online irá por su propia plataforma paga TyC Sports Play, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.