Qué hizo Boca frente a las denuncias a Sebastián Villa

El club "Azul y Oro" tomó repudiables posturas sobre la acusación de violencia de género del colombiano en 2020. Cómo fue el accionar de Boca frente a las denuncias contra Sebastián Villa.

La historia de Sebastián Villa con Boca parece sentenciada a relacionarse con escándalos de agresión física y sexuales. El delantero colombiano había sido denunciado en 2020 por violencia de género y este viernes, 13 de mayo, por abuso sexual y tentativa de homicidio. Ambas denuncias fueron realizadas por dos mujeres exparejas del jugador. Desde que explotaron los casos, la dirigencia del "Xeneize" especuló con esperar medidas de la Justicia, pero la presión de la opinión pública los obligó a cambiar de opinión en varias oportunidades, incluso en pocos días de diferencia.

"Si Miguel (Russo) decide que juega, juega. No tiene ningún impedimento. Alrededor de Villa se creó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si era culpable o no era culpable. Y pongamos que sea culpable. Si es culpable hay que curarlo, esta es la historia. No se puede sobre la pena, seguir penando. Hay que ir por otro camino. Hoy hay muchas herramientas para resolverlo, pero no nos tenemos que adelantar, esperemos que la Justicia lo decida”. Las palabras fueron de Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, el 24 de agosto del 2020, cuando la denuncia por violencia de género había sacudido los pasillos del club y se hizo incontrolable. El 31 de agosto, seis días después de aquella declaración de Ameal, y ante las críticas recibidas de no separarlo del plantel, el club decidió apartar al extremo derecho hasta que la Justicia se expidiera por el juicio que tenía en curso.

Fueron pasando los meses y el objetivo de la dirigencia fue que se diluya la espuma comunicacional que generó el caso Villa en el club. Ante los pocos avances de la Justicia en el caso, el Consejo de Fútbol y los directivos volvieron a cambiar de pensamiento. Ya no hacía falta aguardar ninguna decisión de Javier Maffucci Moore, juez de garantías de Lomas de Zamora que entiende en la causa, y el exjugador de Deportes Tolima comenzó a jugar amistosos con Reserva y la primera: el 8 de noviembre de 2020, 69 días después de haber resuelto que no participara del primer equipo, Villa hizo su regreso en la victoria ante Newells en Rosario.

Sebastián Villa.

Boca Juniors aún no emitió ningún comunicado sobre qué acción tomará con Sebastián Villa

El jugador continuó jugando cada vez más seguido hasta que, un acto de indisciplina (no presentarse a entrenar con el plantel durante largas semanas) obligó al Consejo de Fútbol a volver a separarlo pero indultarlo tres meses después. El Xeneize cuenta con un protocolo de acción ante casos de violencia de género, identidad de género u orientación sexual, como lo es en el que se encuentra involucrado Villa. Fue aprobado en septiembre del 2021 por iniciativa de la hoy vicepresidenta tercera Adriana Bravo y los puntos más importantes dicen lo siguiente: tienen que contar con un instrumento legal que regule el procedimiento a seguir ante la comisión de hechos de violencia en razón de género, identidad de género u orientación sexual; garantizar la restitución de derechos vulnerados de las personas afectadas, tanto como la promoción del principio de igualdad y prevenir la violencia desde todas las esferas de la institución.

Ante la nueva denuncia de este viernes por la mañana, en la que se lo acusa de tentativa de homicidio y abuso sexual de un hecho ocurrido el 26 de junio de 2021, la dirigencia de Boca Juniors aún no emitió ningún comunicado sobre qué acción tomará con Sebastián Villa. En las próximas horas, el entrenador Sebastián Battaglia dará a conocer los concentrados para enfrentar a Racing el sábado 14 de mayo, desde las 17, y allí se sabrá si el colombiano gozará de un nuevo permiso especial hasta que "la Justicia se expida" o si lo volverán a separar hasta que los medios de comunicación no pregunten sobre él.