Pergolini atacó a la dirigencia de Boca tras el despido de Ibarra: "Triturado"

Mario Pergolini atacó a la dirigencia de Boca Juniors por medio de las redes sociales luego del despido de Hugo Ibarra.

Mario Pergolini atacó a Juan Román Riquelme y todo Boca Juniors luego del despido de Hugo Ibarra del "Xeneize". El ex compañero de Jorge Amor Ameal utilizó sus redes para mostrar su descontento con la decisión del Consejo de Fútbol de finalizar el vínculo con el entrenador. Es que, si bien no consiguió buenos resultados en los últimos encuentros de la Liga Profesional, el ciclo del "Negro" tuvo varios éxitos.

Además, el ahora ex DT del elenco "Azul y Oro" es un gran referente del club por los títulos que consiguió como futbolista y todo lo que logró. En esto se basó el conductor para cruzar fuerte a Román y no sólo fue por echar al ex jugador, sino también por cada estratega que se fue de Boca desde que asumió la actual dirigencia. Con una serie de historias en su cuenta de Instagram, Pergolini los recordó uno por uno y en la publicación sobre Ibarra fue por demás picante.

La primera publicación del productor radial fue directamente contra el técnico saliente de la institución y escribió: "Chau Ibarra... Otro ídolo triturado. Gracias por intentarlo. 7/7/22 - 28/3/23". Luego, el ex vicepresidente del "Xeneize" agregó una foto de Sebastián Battaglia, Miguel Ángel Russo y Gustavo Alfaro con un agradecimiento y tanto la fecha de arribo como la del despido de cada uno.

El "Negro" dirigió al plantel en 36 oportunidades, de las cuales ganó 20, empató 7 y perdió 9 con 44 goles a favor y 33 en contra. Además, levantó el trofeo de la Liga Profesional de Fútbol en 2022 y la Supercopa Argentina en 2023. Sin embargo, el comienzo de año no fue para nada positivo y estuvo en el ojo de la tormenta hasta el último momento, ya que Boca está en el puesto 14 de la tabla del campeonato luego de ocho fechas en las que triunfó en tres, igualó en dos y cayó en las tres restantes.

Los tres nombres que pican en punta para reemplazar a Ibarra en Boca

"Tenemos un gran plantel. Necesitamos un cuerpo técnico que se acomode a las caracteristicas de nuestro plantel", declaró Serna. Y en este sentido, los nombres son tres: Gerardo Martino, José Néstor Pekerman y Diego Martínez. Por el lado del "Tata", la situación es difícil. Si bien un club como Boca es tentador, el ex entrenador de la Selección de México no tiene en sus planes regresar al fútbol argentino. En cuanto a Pekerman, está libre tras haberse ido de la Selección de Venezuela.

El más accesible de estos tres nombres es el de Diego Martínez. Más allá de estar con trabajo y ser muy importante en Tigre, al DT le podría movilizar un llamado de Juan Román Riquelme. Otros nombres que circulan en esta danza son los de Marcelo Bielsa (algo prácticamente imposible de gestionar), Facundo Sava (de buen paso por Patronato y compañero de Riquelme en sus inicios en Boca) y Alexander Medina (ex técnico de Vélez Sarsfield, responsable de eliminar a River en la última Libertadores disputada).