Otra gloria de Boca cruzó al plantel y destrozó a Villa: "Le gana cualquiera"

Otro emblema de Boca liquidó al plantel y fulminó a Sebastián Villa tras las dos derrotas seguidas en el fútbol argentino. "Hoy, le gana cualquiera", disparó un exjugador del "Xeneize".

Otra gloria de Boca disparó contra el plantel después de las dos derrotas consecutivas en la Liga Profesional 2023. Luego de las fuertes críticas públicas de Jorge "Chino" Benítez, ahora le tocó el turno a Hugo "Mono" Perotti. El exjugador del "Xeneize" liquidó a los jugadores y fue muy duro puntualmente con Sebastián Villa.

El exdelantero tuvo dos ciclos en el club de La Ribera, con más de seis años en total: 1977-1982 y 1982-1984, con un breve paso por Atlético Nacional de Colombia en el medio. Y se retiró en Gimnasia de La Plata en 1985. En total con la camiseta azul y amarilla, disputó 151 partidos oficiales con 29 goles y 2 títulos conseguidos.

El Mono Perotti fulminó a Boca: "No tiene entrega ni ganas"

En la entrevista con el programa Súper Deportivo (Radio Mitre, AM 790), el exfutbolista liquidó al equipo dirigido por Hugo Ibarra. De hecho, desligó al entrenador de esta situación tras las dos caídas en fila y opinó que el plantel "no tiene entrega" y que "hoy le gana cualquiera".

Más allá de los resultados en sí mismos, el exjugador recordó que "hace años que Boca no juega bien. Es campeón, pero no juega bien. Y recién el otro día, después de perder con Instituto, se escucharon murmullos y silbidos" en La Bombonera. Igualmente, aclaró que "no es que la gente no apoya, pero ya se cansó" y repasó que "son pocas las veces en las que el hincha silbó, si repasás a lo largo de la historia".

El Mono Perotti, un gran exjugador de Boca.

De cualquier manera, Perotti defendió al "Negro" cuando sostuvo que "no se le puede echar la culpa a Ibarra si los jugadores no tienen entrega ni ganas". En esa línea, agregó que "gran parte de la culpa es del plantel, más allá del aporte que le pueda dar Ibarra y (Juan Román) Riquelme". De hecho, sentenció: "Los jugadores son los que juegan. Hoy a Boca le gana cualquiera y en 15 días empieza la Copa Libertadores... Se le va a hacer difícil pasar de ronda".

El Mono Perotti destrozó a Villa: "No fuiste nadie"

Consultado acerca del flojo nivel del colombiano dentro de la cancha y por algunas actitudes polémicas extradeportivas, Hugo afirmó: "A mí eso me pesa más que todo y no puedo ser objetivo, porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego". "Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas", insistió.

Incluso, justificó su pensamiento en que "la camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio, y sacar la cara como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia". "Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto", remató.