Macri y una grave acusación por sus negocios contra Riquelme en Boca: "Vienen por vos"

La grave acusación pública contra Mauricio Macri por los que negocios que hace en la política de Boca para jerjudicar a Riquelme. "Román, vienen por vos", resaltaron.

El clima político en Boca sigue muy caldeado después de la derrota del oficialismo comandado por Daniel Angelici, el amigo y socio de Mauricio Macri, en las elecciones a fines de 2019. La victoria de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, al parecer, sigue molestando al expresidente de la Nación.

El encargado de revelar el trasfondo de la situación en la que el líder de Juntos por el Cambio quiere perjudicar al máximo ídolo del "Xeneize" fue Andrés Ducatenzeiler, el exmandamás de Independiente entre noviembre de 2002 y abril de 2005. El exidrectivo del "Rojo" conversó con Flavio Azzaro en el canal de Youtube del conductor durante más de dos horas, en el segmento llamado El Loco y el Cuerdo.

"Duca" aseguró que el club de Avellaneda fue perjudicado por el Boca de Macri durante su gestión en coordinación con Julio Grondona, el entonces presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Y disparó munición gruesa acerca de la actualidad política en el club de La Ribera.

Mientras charlaba con Azzaro, Ducatenzeiler le preguntó: "¿Le puedo decir algo a Riquelme?". "Obvio, además nos mira", le contestó el presentador. "Román, en Brasil te estafaron, creo que vienen por vos. Igual no voy a descubrir nada, por la cuestión política...", lanzó el exidirigente de Independiente.

Por su lado, el periodista acotó que "él lo sabe, eh", por lo que "Duca" insistió: "Román, vos sos un ícono del fútbol, del hincha... Mi mirada de la experiencia que tuve en el fútbol me dice que vienen por vos". En ese momento, recordó que "el penal que no te cobraron contra Corinthians, que definía la serie... Así que hacé los llamados que tengas que hacer, meté más gente en La Bombonera, andá al vestuario del árbitro a llevarle camisetas, hacé todo porque vienen por vos".

En ese instante, Azzaro repasó que "cuando Riquelme fue al sorteo de la Copa Libertadores, ¿sabés quién estaba sentado al lado de (Alejandro) Dóminguez (el presidente de la Conmebol)? ¡Angelici!". "¿Por qué tiene que estar Angelici sentado al lado?", consultó el conductor en referencia a que, en aquel encuentro, "El Tano" ya no tenía alguna función en la institución de La Ribera.

A pura furia, Ducatenzeiler comparó qué hubiera hecho él en dicha situación: "Si soy el presidente de Independiente y está sentado uno anterior, lo echo a patadas en el culo". "Pero se ve que Angelici pegó buena onda con Domínguez después de lo de Madrid...", aportó Flavio irónicamente con relación a la histórica derrota del "Xeneize" en la final de la Copa Libertadores contra River en diciembre de 2018.

"Sólo lo puedo entender si se repartieron toda la guita, porque sino no se tenía que jugar", insistió Azzaro acerca de aquel partido de vuelta que debió haberse jugado en el estadio Monumenal, tras el 2-2 de la ida en La Bombonera. "Yo si soy Angelici, después de que me sacaron de la Libertadores en 2015 contra River por el gas pimienta, no voy más", opinó el presentador. "Pero ahí está el negocio", denunció el exidrectivo.

Con Azzaro, Ducatenzeiler denunció los negocios de Macri en Boca y en la Conmebol.

"¿Qué hace Angelici sentado al lado de Domínguez, si beneficiaron a River y le querían armar una Copa paralela?", se preguntó nuevamente el comunicador. "¿Sabés qué pasó? ¡Qatar (Airways)! El sponsor más grande de la historia de la Conmebol, que era el sponsor de Boca antes de la llegada de Riquelme", reaccionó el exmandamás del "Rey de Copas".

"Puesto por Macri", añadió el reportero. "Y por (Gastón) Gaudio (extenista), que se decía hincha de Independiente y le dio 27 millones de dólares a Angelici", profundizó "Duca". "¿Sabés lo que son 27 palos verdes de sponsor en la camiseta? No los tiene ni los tendrá ningún equipo de Argentina, ni el River campeón de América", agregó.

De hecho, explicó que ello ocurrió "porque Qatar es el sponsor más grande en la Conmebol" y Azzaro señaló: "Es todo política en Boca, puede llegar a haber un muerto en la tribuna si Boca está por ganar la Libertadores, te lo aviso". "¿Dónde trabaja Macri hoy?", le consultó a su interlocutor. "En la Fundación FIFA, ¡mil millones de dólares! Se los consiguió Gaudio, Qatar", contestó el exdirigente del "Rojo".

Incluso, Ducatenzeiler repasó que "cuando Macri deja la presidencia de Argentina y pierde las elecciones (a fines de 2019), al día siguiente se toma un avión y se va a Qatar". "¿Qué va a buscar? La protección. ¿Por qué? Porque Qatar lo manda a Suiza con un cargo en la FIFA, y en la FIFA no podés hacerle juicio a nadie que trabaje ahí porque es como el Vaticano...", detalló Andrés. Y hasta remarcó que "lo ponen (a Macri) como Presidente de una Fundación, le dan una caja de mil palos para poder seguir haciendo política en Juntos por el Cambio".

Con relación a las actitudes del exjefe de Estado una vez que cayó en los comicios nacionales, Ducatenzeiler puntualizó en que "va a Qatar y le pide protección al Emir". "Le dice: ´Perdí las elecciones; voy a tener 240 mil juicios; hundí el ARA San Juan, que no se sabe qué pasó; los escuché (a los familiares de las víctimas)´", acusó el exdirigente.

Y completó: "¿Qué hace el Emir de Qatar? Le pregunta a Gaudio, que es el representante comercial en Sudamérica (de Qatar Airways). Les pregunta: ´¿Qué hago?´. Y Gaudio le dice: ´Ayudalo´. ¡Y Macri termina en una Fundación en la FIFA con mil palos verdes! Riquelme está jodido". Por último, "Duca" calificó a Macri de "pelotudo" por haber perdido la final de la Libertadores a manos de River mientras era el presidente de la Argentina.