Macri anunció que participará de las elecciones en Boca y atacó a Riquelme: "Preocupado"

Mauricio Macri confirmó que competirá en las elecciones en Boca a finales de 2023 y atacó a Juan Román Riquelme. El fuerte anuncio del ex presidente del club y de la Nación.

Mauricio Macri confirmó que participará de las elecciones de finales de 2023 en Boca en contra de la actual gestión de Jorge Amor Ameal, que cuenta con Juan Román Riquelme como el vicepresidente y líder del fútbol del club. El ex presidente del "Xeneize" y de la Nación atacó al máximo ídolo histórico e hizo el anuncio más fuerte durante una entrevista.

Hace unos días, el empresario de 64 años se bajó de participar de las elecciones 2023 con Juntos por el Cambio, aunque tomó otra decisión con respecto a la institución que comandó entre 1995 y 2007. Además, se adjudicó el brillo de Román como jugador y lo criticó duramente por sus manejos como dirigente desde que le ganaron las elecciones al oficialismo de Daniel Angelici en diciembre de 2019.

En el diálogo con Radio Rivadavia (AM 630), el ex jefe de Estado confirmó con relación a los comicios que se vienen en Boca: "Voy a participar, sin duda, porque estoy muy preocupado por lo que pasa en el club". Al mismo tiempo, opinó que "se puede ganar o perder, pero Boca está por arriba de todas las personas" y recordó su etapa como mandamás de la entidad: "Boca es el que construimos juntos durante doce años, una institución solida, fuerte y respetada en el mundo. No sólo por la cantidad de títulos que ganamos (16), sino que además transmitíamos profesionalismo, seriedad y organización".

Allí fue cuando disparó contra el mayor emblema del "Xeneize" en su historia, cuando manifestó que "todo esto hoy está en crisis con esta forma personalista que tiene Riquelme para gobernar al club a su antojo...". "No creo en eso, tampoco me confundo", amplió. Insólitamente, el exdirigente se atribuyó la brillantez que tuvo Román dentro de la cancha cuando afirmó: "Una cosa es el jugador que tengo el honor de haber descubierto en Argentinos Juniors y traído dos veces para que ganemos una (Copa) Libertadores (2000) en la que, tal vez, fue el campeonato que mejor ha jugado en su historia".

A la hora de describir la actitud que mantiene el exmediocampista desde los escritorios, Macri dijo que "eso no tiene nada que ver con ser dirigente deportivo, con conducirse con esos parámetros...". Por último, declaró que "la institución está por arriba de las personas, las reglas son iguales para todos".

Macri y su delfín Angelici, rivales de Riquelme en la política de Boca.

Macri se refirió a sus aspiraciones en la FIFA: "Sería un honor"

Ante los rumores de que el empresario irá con todo por la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, aseguró que "es muy complejo, requiere del apoyo de la mayoría de los países del mundo". "Obviamente para mí sería un honor, pero hoy me siento muy honrado por haber sido convocado por Gianni Infantino, ocuparme de la Fundación y ayudarlos en lo que aparece. Tengo una relación de confianza muy importante con él", remató.

Cuándo son las elecciones en Boca en 2023

Los comicios aún no tienen una fecha definitiva, aunque serán en diciembre de este año. Sin confirmaciones oficiales hasta la fecha, todo indica que Riquelme será el candidato a presidente por el oficialismo. Si bien Macri participará por la oposición, recién más adelante definirá en qué rol. Mientras tanto, Andrés Ibarra se perfila como el número uno por el momento en dicho sector político. En tanto, una tercera fuerza estará al mando de Jorge Reale.