Mac Allister recomendó una joya de Boca para su club: "Entiende el juego"

El volante del Brighton llenó de elogios a un mediocampista del "Xeneize" y destacó sus cualidades.

Alexis Mas Allister sorprendió este miércoles al revelar qué jugador le gusta de Boca Juniors y hasta reconoció que se lo recomendaría al Brighton de la Premier League. El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina destacó varias cualidades de una de las joyas del "Xeneize".

Luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, los jugadores que formaron parte del logro seguirán siendo parte del ciclo de Lionel Scaloni, aunque también habrá posibilidades para una nueva camada de jóvenes que vienen teniendo buenas actuaciones. En ese sentido, el mediocampista del Brighton resaltó un jugador en particular del fútbol argentino.

Qué jugador recomienda Alexis Mac Allister de Boca Juniors para Brighton

Al ser consultado en TyC Sports por Alejandro Garnacho, el exvolante de Argentinos Juniors elogió las cualidades del delantero por verlo de cerca en Inglaterra. Sin embargo, también tuvo palabras para alabar a Ezequiel Fernández: "Si me preguntás un poco más mi estilo, hay un jugador que me gusta mucho y es Equi Fernández. Es un jugador que tiene todas las condiciones para llegar a Europa algún día y ojalá que se le pueda dar".

Ezequiel Fernández viene siendo titular en el equipo de Hugo Ibarra.

Luego agregó que hasta aconsejaría a su club que contrate al jugador de 20 años: "Es un jugador que me gusta mucho, entiende mucho el juego. Está siempre preparado para recibir la pelota, juega con las dos piernas, puede jugar de cinco, de interno... Es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas y, si el Brighton me pregunta, diría su nombre".

Alexis Mac Allister reveló dónde le gustaría seguir su futuro

Tras una brillante actuación en la Copa del Mundo, el nombre de Mac Allister comenzó a circular en distintos equipos poderosos de la Premier League, principalmente en Manchester City, Arsenal y Liverpool. Sobre dónde le gustaría continuar su carrera, el jugador del Brighton expresó: "No tengo un equipo en particular en el que digo 'esto va con mi forma de jugar'. Si tengo que decir un lugar, me gustaría que mi próximo paso sea en la Premier. Pero la verdad es que estoy muy enfocado acá en Brighton y disfrutando del presente".

Desde que arribó al equipo de la ciudad de Brighton & Hove, el volante disputó 94 partidos, en los que convirtió 15 goles, brindó 6 asistencias y es una de las piezas más destacadas de la actual temporada. Según medios ingleses, la próxima campaña el hijo de Carlos Mac Allister seguirá su carrera en otro club de la liga inglesa.