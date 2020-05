El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari, campeón del mundo con el seleccionado con el 'Scratch' en el Mundial de Japón y Corea 2002, relevó haber tenido una oferta concreta para dirigir a Boca Juniors, algo que hubiese ocurrido si la fórmula encabezada por José Beraldi ganaba las elecciones (algo que no ocurrió).

"Tenía todo acordado para dirigir a Boca este año, me llamó Gabriel Batistuta, que integraba la lista de Beraldi, y hubiera sido el entrenador si su fórmula se imponía en las elecciones, algo que lamentablemente no sucedió", reveló Scolari, en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

"Me gusta mucho Boca y seguramente tendré otra oportunidad para dirigirlo. Me siento muy identificado con su gente y su estilo de juego, no se pudo dar pero sigo siempre cada actuación del equipo y seguramente habrá otra oportunidad para dirigirlo", agregó el entrenador.

El el técnico de 71 años, quien también estuvo al frente del seleccionado de Portugal en la Eurocopa 2004 y en el Mundial de Alemania 2006, se encuentra actualmente sin club y está a la espera de volver a trabajar luego de la pandemia.

"Estoy en Brasil, en las afueras de la ciudad de Porto Alegre, encerrado hace 40 días, muy tranquilo y respetando las medidas de seguridad que generó el coronavirus. Creo que esta pandemia no solo cambiará el fútbol, sino la manera de vivir en todo el mundo", manifestó Scolari.