Los ataques de Milei a Gago que condenan al presidente: "Que Boca descienda"

Los viejos palazos de Milei a Gago en Boca.

Los antiguos mensajes de Javier Milei sobre Fernando Gago condenan al presidente de la Nación, que le faltó el respeto en reiteradas oportunidades al nuevo entrenador de Boca Juniors. El jefe de Estado, fiel a su estilo desubicado y a puro insulto, maltrató a "Pintita" y a Juan Román Riquelme públicamente en el pasado reciente.

El economista de 53 años trató de "inútil" y de "mierda mentirosa" al director técnico cuando era jugador del "Xeneize" y hasta deseó que el equipo del que supuestamente es hincha descendiera a la Primera B Nacional en aquella época. Totalmente influenciado por el odio al entonces mediocampista de la Selección Argentina, el líder de La Libertad Avanza derrapó una vez más a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), con diversas palabras violentas entre diciembre del 2016 y el mismo mes del 2018.

El odio de Milei a Gago y a Riquelme: "Dejé de ser de Boca"

Cuando recién empezaba a ser conocido públicamente, el economista disparó en diciembre del 2016 que “encontrar a Gago cumpliendo una labor defenisva propia de un 5 es más difícil que toparse con un populista al que le gusta la austeridad fiscal”. El mismo día, aunque unas horas más tarde, tuiteó que "eso era darle chances al inútil de Gago, quien tiene menos marca que La Salada...".

Ya en mayo del 2017, cuando un usuario le preguntó si era de River, el exdiputado nacional le respondió: “Yo no soy de ninguno. Era de Boca y dejé de serlo cuando (Daniel) Angelici rajó a (Julio César) Falcioni para traer a Riquelme. Con Gago, espero que descienda“. El exarquero reforzó: “Desde que volvió la mierda mentirosa de Gago, espero que descienda. Si el mentiroso jugara más, Boca se iría a la B sin dudas”.

Por último, en diciembre del 2018, cuando Boca perdió la final de la Copa Libertadores frente al "Millonario" en Madrid, Milei detalló: “Cuando se retiró (Martín) Palermo dejé de ir a la cancha de Boca. Cuando Angelici rajó a Falcioni para traer a Riquelme a robar, dejé ser de Boca ante tanto populismo. Cuando trajo a Gago me hice anti Boca y festejo cada vez que Boca pierde con ese inútil en la cancha. ¡Los datos me avalan!”. Y se contradijo finalmente: "No me hice de River. Hincho por el rival de Boca cada vez que juega Gago".

Los números de Gago en Boca

Partidos jugados : 199.

: 199. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 23.

: 23. Títulos: Torneo Apertura 2005, Torneo Clausura 2006, Campeonato local 2015; 2016/2017 y 2017/2018; Recopa Sudamericana 2005 y 2006; Copa Sudamericana 2005.

