La tajante decisión de Gago con Medina en Boca vs. Riestra y otra baja de peso

Fernando Gago tomó una fuerte decisión con Cristian Medina en Boca Juniors vs. Deportivo Riestra, por la Liga Profesional de Fútbol.

Luego del pase a semifinales de la Copa Argentina, la polémica en Boca Juniors en torno a una de sus figuras parece no finalizar. El entrenador, Fernando Gago, decidió no incluir a Cristian Medina entre los concentrados para recibir a Deportivo Riestra después que el mediocampista le pidiera no jugar ante Gimnasia y Esgrima la Plata.

Si bien Medina tuvo una charla con el DT en la que le pidió disculpas por su comportamiento horas después del partido en cancha de Newell's, ahora Gago tomó una fuerte decisión: dejarlo fuera de su primer partido en La Bombonera, por la fecha 19 de la Liga Profesional.

Más allá de que el propio "Pintita" había explicado en conferencia de prensa que el volante de 22 años había cometido un error de juventud y había que aconsejarlo, todo indica que será inflexible con actitudes como la que tomó Medina de aquí en más, sentará un fuerte precedente y habrá que ver qué sucede de cara al futuro, ya que el jugador tiene una oferta del Fenerbahce de Turquía.

La otra sorpresa en la lista de concentrados de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra

Además de la baja de Medina, en el anuncio de la lista de convocados la sorpresa fue la ausencia de Miguel Merentiel. Según fuentes periodística, el delantero uruguayo tiene una molestia muscular y, en las próximas horas, se realizará exámenes médicos para descartar una lesión.

En su lugar, ingresará el juvenil Joaquín Ruiz, proveniente de la Reserva, aunque restará saber si forma parte del banco de los suplentes. El otro jugador de inferiores que entró entre los convocados es el volante Santiago Dalmasso.

La lista de convocados de Boca Juniors vs. Deportivo Riestra

Arqueros: Sergio Romero y Leandro Brey.

Defensores: Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Aaron Anselmino, Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Blanco, Marcelo Saracchi.

Volantes: Pol Fernández, Ignacio Miramón, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Jabes Saralegui, Santiago Dalmasso.

Delanteros: Exequiel Zeballos, Joaquín Ruiz, Brian Aguirre, Edinson Cavani y Milton Giménez.

Cuándo vuelve a jugar Boca

La era de Fernando Gago comenzó con una derrota por goleada ante Tigre por 3-0 en Victoria en el marco de la decimoctava fecha del Torneo de la Liga Profesional, donde el DT todavía debe tener su primera victoria. La oportunidad de sumar de a tres vendrá este domingo, cuando Boca reciba a Deportivo Riestra por la decimonovena fecha en La Bombonera a partir de las 19.

Ganó una Libertadores con Boca y ahora salió a bancar a Fernando Gago: “Estilo de juego”

Boca atraviesa un momento de transición luego de la salida de Diego Martínez, puesto que, tras el breve interinato de Mariano Herrón, Fernando Gago ya tuvo su primera presentación como el nuevo entrenador. Si bien su debut no fue el mejor, con una desastrosa derrota por 3-0 ante Tigre en Victoria por el Torneo de la Liga Profesional, su ciclo recién comienza y era sabido que el equipo iba a necesitar tiempo para encontrar mejoras.

De hecho, este miércoles “Pintita” tiene un partido clave ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina, el cual podría dejar a Boca más cerca de la clasificación a la Copa Libertadores. Ese es el principal objetivo que tiene Fernando Gago para el cierre del año y, a pesar de las críticas que recibió por su debut, hay quienes lo conocen bien y confían en que puede darle muchas alegrías a la hinchada "xeneize".

Tal es el caso de Jesús Dátolo, quien se retiró a finales del 2023 con la camiseta de Tristán Suárez luego de muchos años en Banfield y tres temporadas con los colores de Boca. De hecho, el exfutbolista fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y ganó junto a Fernando Gago la Recopa Sudamericana 2006, en la cual incluso llegó a marcarle un gol al São Paulo en el Morumbí por el partido de vuelta.

En la previa al cruce del “Xeneize” con el “Lobo” de esta noche, Jesús Dátolo habló de lo que fue su paso por La Bombonera y les recomendó a los jugadores del plantel que disfruten este momento porque después se extraña el "Mundo Boca". Pero también tuvo sus palabras para Fernando Gago, a quien calificó como uno de los ideales para Boca por su pasado en el club, además de que tiene un estilo de juego marcado que podría serle útil al plantel.

“Todo momento de cambios es bueno y este es un momento de transición. A mí me encanta Fernando como entrenador porque tiene un estilo de juego muy bueno. Mi deseo que le vaya súper bien. Conoce el club y eso quizás le da el plus que, si venía otro entrenador que no sea de la rama de Boca, le iba a costar más. Hoy le deseo lo mejor”, afirmó Jesús Dátolo en diálogo con Bolavip.