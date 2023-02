La MLS suspendió a una exfigura de Boca que pasa un duro momento

La liga estadounidense tomó la medida porque el argentino se ausentó al inicio de la pretemporada con su equipo.

La MLS suspendió a Emmanuel "Bebelo" Reynoso por no haberse presentado a la pretemporada de su equipo.

Emanuel Reynoso fue suspendido sin sueldo por su club, Minnesota United, luego de ausentarse a la pretemporada. La Major League Soccer anunció la medida con un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de la competición.

El equipo de la ciudad de Mineapolis reveló que la MLS, ente organizador del torneo estadounidense, fue quien tomó la fuerte sanción para con el exjugador de Boca Juniors por no presentarse a los entrenamientos con el resto del plantel.

"Bebelo", que había arribado a la liga norteamericana en 2020 por una suma superior a los 5 millones de dólares, tuvo dos muy buenas temporadas con su equipo, donde incluso llegó a ser elegido por sus hinchas como el mejor jugador del equipo. Desde su llegada, el talentoso volante disputó 77 partidos, en los que marcó 19 tantos y brindó 22 asistencias, sin embargo el presente del futbolista no es el mejor y ya se especula con su salida.

El comunicado de Minnesota United sobre la suspensión de la MLS a Reynoso

El futuro de Bebelo en la MLS es incierto después de la suspensión.

A través de las cuentas oficiales, el club informó sobre la suspensión del exjugador de Talleres de Córdoba. "Major League Soccer ha suspendido a Emmanuel Reynoso sin pago por falta de presentarse a la pretemporada. No tenemos más información en este momento", se lee en el comunicado de los "Loons".

Ante esta situación, se espera que, en las próximas horas, haya más novedades acerca de "Bebelo" y los motivos que lo llevaron a no presentarse a la pretemporada con sus compañeros. Vale recordar que el jugador aún le queda más de un año y medio de contrato y no tiene clausula de recisión.

Según trascendió de periodistas que cubren la información del club, su entrenador no tiene interés en cederlo o que se marche a través de una venta a un club de la misma liga ya que quiere contar con él.

El agente de una joya de Boca picanteó a Ibarra: "No le pesó la camiseta"

El agente de Luca Langoni, una de las joyas de Boca Juniors, se refirió a los pocos minutos que viene teniendo su representado a diferencia de lo sucedido en la temporada pasada y opinó que el delantero "está para ser titular". En lo que va del año, Hugo Ibarra sólo lo incluyó algunos minutos frente a Racing en la Supercopa Internacional.

El futbolista fue una de las gratas apariciones del "Xeneize" en 2022. En un momento cúlmine de la Liga Profesional, explotó sus virtudes a base de potencia y desequilibrio individual, con 7 goles convertidos en partidos importantes y que ayudaron a darle el título a Boca.

Sin embargo, cuando todo indicaba que el jugador surgido de las inferiores del "Xeneize" iba a tener más protagonismo en 2023, Ibarra decidió no darle muchas oportunidades y, cuando le preguntaron el por qué, manifestó que había que "llevarlo de a poco". Con la incertidumbre por la situación, el representante de Langoni, Carlo Lenci, se explayó sobre el tema.

La última vez que el delantero de 21 años vio acción fueron los 17 minutos en la final ante la Academia en Abu Dhabi en enero, en la que Boca Cayó por 2-1. Al ser consultado sobre cómo veía la actualidad de su representado, Lenci comentó: "Hoy toca estar afuera con un pie adentro, no está descartado. Hay que tener un poquito de paciencia".

Más allá de coincidir con el DT de que debe esperar su oportunidad, el agente reveló su pensamiento con respecto al nivel de Langoni: "Pensábamos que iba a tener más minutos. Se entiende que en Boca hay mucha competencia. Consideramos que puede ser titular".

Aunque hinchas de Boca piden por la titularidad de Langoni, el representante sabe que debe esperar por su oportunidad y no hace reproches que puedan perjudicar al atacante. "El ha demostrado que no le pesó la camiseta de Boca, la más pesada del país. Pero podes enojarte o poner caras malas o entrenar u poco menos si no jugás", finalizó.