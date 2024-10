La fuerte denuncia de la mano derecha de Riquelme en Boca por el allanamiento: "Nos persiguen"

Boca realizó una contundente denuncia a través de la mano derecha de Riquelme, tras el allanamiento en La Bombonera por una denuncia de venta de carnets falsos de socios.

Boca Juniors volvió a sufrir en las últimas horas un allanamiento en La Bombonera por parte de la Justicia por una causa de carnets duplicados y la respuesta no se hizo esperar. Ricardo Rosica, secretario general y hombre de confianza de Juan Román Riquelme, realizó una fuerte denuncia sobre el hostigamiento que sufre el club y apuntó contra la oposición.

El martes por la mañana, el Ministerio Público Fiscal y Gendarmería allanó el Departamento de Socios de la cancha del Boca por una denuncia de venta de entradas falsas, realizada por parte de cuatro socios del club que habían llegado en dos micros desde provincias del interior del país para los partidos ante Cruzeiro y Riestra, y que la Justicia investiga si en la estafa hay personas del club involucradas.

Ante esto, Rosica dialogó con el medio Cadena Xeneize y expresó que este accionar de la Justicia viene siendo tendencioso y no se trata de algo casual. "Es una costumbre que nos allanen. El fiscal es el que reemplazó a la fiscal (Celsa Ramírez) que nos clausuró la cancha y a los pocos días lamentablemente murió una persona en la cancha de River y no se clausuró", manifestó.

En el mismo sentido, el directivo señaló que es una movida para opacar la buena noticia del balance superavitario económico y agregó: "Nos persiguen, persiguen a los hinchas de Boca. No sabemos la razón del allanamiento. Estuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el club, para buscar nadie sabe qué, porque hacemos las cosas bien y no van a encontrar lo que no existe".

Además, Rosica hizo hincapié en cómo se está llevando adelante la investigación desde que salió a la luz: "No tuvimos información de por qué vinieron. Estuvieron en el Departamento de Socios, en la Secretaría General, en Filiales, en Interior, en la planta administrativa... Entregamos todo lo que solicitaron, no quedó nada para el día después".

Incluso, el dirigente mencionó el proyecto que llevan adelante para la reestructuración de La Bombonera y, una vez más, apuntó que en estas denuncias está metida la oposición: "Nos gusta anunciar las obras cuando ya están terminadas. Mucha gente hizo de la ampliación, una campaña política de cosas que eran irreales. Lo que nunca le vamos a hacer, y el presidente, sobre todo, es mentirle a la gente. Acá mucha gente mintió y siguen mintiendo".

¿De relegado a titular? El cambio inesperado que planea Fernando Gago en Boca

Boca Juniors visitará a Lanús por la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol, en La Fortaleza, y Fernando Gago ya prepara la posible formación para dicho duelo. Luego del empate 1 a 1 ante Deportivo Riestra en La Bombonera, el "Xeneize" sabe que necesita sumar de a tres en este compromiso y el DT apostaría por un impensado cambio en la formación. Todo indica que "Pintita" le daría el lugar a un futbolista que habitualmente no es titular y que volvería a sumar minutos.

Si bien ingresó en todos los encuentros que hasta el momento dirigió el exhombre de Real Madrid, todavía no estuvo desde el arranque y el cruce contra el "Granate" sería el partido ideal. Ante el bajo rendimiento de Miguel Ángel Merentiel, Milton Giménez se perfila para compartir la dupla de ataque con Edinson Cavani. Según trascendió, el exdelantero de Banfield es el principal candidato a ocupar el lugar de la "Bestia".

El atacante, que lleva 5 goles en 17 cotejos con la camiseta "Azul y Oro", es de lo más regular en la ofensiva de Boca desde su arribo y le ganaría la pulseada a Merentiel. Según trascendió e informó el periodista partidario Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports, a Giménez "lo ven muy bien" desde el cuerpo técnico. Por este motivo, todo indica que Gago le daría la posibilidad de estar desde el comienzo como no sucedió hasta ahora. Cabe destacar que ingresó tanto contra Tigre como ante Gimnasia y Esgrima La Plata, además de sumar minutos contra Riestra el pasado domingo en La Bombonera.