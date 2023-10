La discusión menos pensada entre Cavani y Valentín Barco en Boca: "Calentura"

El uruguayo Edinson Cavani y Valentín "Colo" Barco tuvieron un picante cruce en pleno campo de juego durante el duelo entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba por la Copa Argentina. Qué se dijeron.

Boca Juniors avanzó a semifinales de la Copa Argentina tras vencer por penales a Talleres de Córdoba en Mendoza y un hecho que sucedió en pleno partido no pasó para nada desapercibido. Edinson Cavani y Valentín Barco tuvieron un picante cruce en pleno verde césped y se sacaron chispas mientras el "Xeneize" perdía 1-0. La situación entre ambos futbolistas quedó tensa, pero igualmente los de Jorge Almirón llegaron a la igualdad y luego pasaron de ronda en los penales.

El elenco de "La T" ganaba por la mínima por el gol de Gastón Benavidez. En un momento del primer tiempo, el delantero uruguayo tuvo una buena situación para igualar las acciones. Sin embargo, en los dos intentos que tuvo, no pudo marcar. Por lo tanto, "El Colo", quien estaba al lado, le recriminó que no le dio la pelota. Este picante momento se vivió poco antes del final de la primaria mitad, por lo que los jugadores no se fueron del todo contentos al entretiempo en Mendoza.

Al margen de los dichos del lateral de Boca, fue "El Matador" el que se impuso con sus gritos. De hecho, se escuchar con claridad cuando esbozó enojado un "¡Dale, andá!" contra Barco. De todas formas, esto no pasó a mayores y luego festejaron juntos el pase a la semifinal del certamen en el que enfrentarán a Estudiantes de La Plata con fecha y horario a definir. Mientras tanto, del otro lado esperan San Lorenzo y Defensa y Justicia para definir al otro finalista.

Quien habló de lo sucedido en el verde césped fue el propio Valentín Barco, que aclaró todo en diálogo con TyC Sports: "Fue una calentura del momento. Me enojé porque no me la dio y él por el reclamo. Lo hablamos, nos arreglamos, quedó ahí y está todo bien", sostuvo el "Colo" y despejó cualquier tipo de conflicto con el uruguayo que no tuvo su mejor noche, más allá del gol convertido de penal que empató el encuentro para luego ir a los penales.

Sonríe Almirón: un crack de Boca se recuperó y jugará la final de la Libertadores

Antes del partido que Boca Juniors le ganó por penales a Talleres de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina y pensando en la final de la Libertadores, Jorge Almirón recibió una gran noticia sobre uno de sus futbolistas. El DT del "Xeneize" recuperó a una pieza clave del plantel para estos dos compromisos que se recuperó en tiempo récord. De hecho, hasta tiene chances de jugar el duelo decisivo contra Fluminense.

El futbolista en cuestión es nada más y nada menos que Marcelo Saracchi, quien recientemente sufrió una lesión y estuvo en duda para jugar contra la "T". Sin embargo, la evolución en su contractura del gemelo interno de la pantorrilla derecha fue más que positiva y ya está a las órdenes del entrenador. Incluso, el exhombre de River Plate se ocupó un lugar dentro de los 11 titulares con el objetivo de pasar a semifinales.

Cuándo juegan Boca vs. Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023: hora, TV y cómo ver el partido online

La final de la Libertadores tiene fecha y lugar en Rio de Janeiro, Brasil. El cruce definitivo entre Boca Juniors y Fluminense se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre desde las 17:00 (hora argentina). Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo.