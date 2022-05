Jorge Bermúdez y la furiosa respuesta tras el video del regalo a los árbitros: "Grotesco"

Boca respondió mediante Jorge Bermúdez a las acusaciones tras el video del regalo a los árbitros en Bolivia antes del partido contra Always Ready por la Copa Libertadores.

Boca derrotó a Always Ready por 1-0 en Bolivia gracias a un gol de Eduardo "Toto" Salvio tras un penal mal cobrado y, tras el partido en la altura de La Paz, se dispararon las polémicas de lo ocurrido por la fase de grupos de la Copa Libertadores de fútbol.

De hecho, se viralizó en las redes sociales un video en el que se observaba a las autoridades del encuentro abriendo regalos de camisetas por parte de la institución "Xeneize", lo cual reavivó las sospechas por parte de muchos fanáticos de otros clubes de que favorecieron al equipo de La Ribera para que no quedara eliminado del torneo continental en la primera ronda.

La furiosa respuesta de Jorge Bermúdez tras el video de los regalos de Boca a los árbitros: "Grotesco"

Una vez que la delegación del "Xeneize" regresó a la Argentina desde la capital de Bolivia, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol dialogó con los medios de comunicación presentes en el predio que la entidad posee en Ezeiza. Consultado al respecto de esta polémica filmación, "El Patrón" fue absolutamente lapidario y destrozó a quienes hacen hincapié en ella y no en los tres puntos claves obtenidos por el conjunto de Sebastián Battaglia.

“A mí siempre me ha gustado hablar de cosas serias e importantes y les voy a decir la verdad, para que todo el mundo lo sepa: desde que estamos en Boca como Consejo de Fútbol, en cada partido que se juega con esta camiseta tenemos la cortesía y la delicadeza de regalarle un presente a todo el cuerpo arbitral", se descargó el exdefensor colombiano. "En todos los partidos que hemos estado, con altura y con dignidad...”, insistió.

Además, el exjugador opinó que “es un poco cómico (todo lo que se comenta)" y amplió: "La situación me da risa. Como Consejo de Fútbol, siempre hemos regalado presentes al cuerpo arbitral y lo hacemos desde que inició nuestro ciclo". "No nos hemos, en ningún momento, prevenido para evitar hacer un presente, que es simplemente una camiseta y desearle la mejor de las suertes”, aseveró en la charla con ESPN.

Jorge Bermúdez: "El arbitraje fue normal".

Sorprendido por lo que le estaban preguntando y visiblemente molesto, Bermúdez cargó contra aquellos que alimentan las sospechas: “No quiero reírme porque parece que me estoy burlando". "Chicos, hablemos de cosas importantes, hablar de comentarios y estar hablando más de las dos remeras que se dieron en lugar del buen momento del equipo me parece grotesco...", remarcó, aunque también aclaró: "Pero es el mundo Boca y estamos acostumbrados”.

Bermúdez habló sobre el penal mal cobrado para Boca en Bolivia

Además, al ídolo lo consultaron acerca de la sanción del árbitro peruano Kevin Ortega que derivó en el único tanto del encuentro. Ante dicha consulta, reaccionó: “Como siempre, nosotros no nos hemos caracterizado por pegarnos o hablar de detalles".

Además, señaló que "es una jugada difícil, el arquero sale a los pies, ´Toto´ Salvio la lleva prácticamente pegada y chocan". "Señalar a un árbitro me parece injusto. Todo en su lugar, me pareció un arbitraje normal... No vi ninguna situación anómala", completó Bermúdez.

El video de los regalos de Boca a los árbitros en Bolivia

Tras el triunfo del "Xeneize" por 1-0, se viralizaron las grabaciones en las que se observaba a algunas autoridades abriendo los obsequios de las camisetas por parte de la entidad visitante, lo que requirió de la intervención policial, que confiscó los elementos.

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, habló en TyC Sports sobre lo sucedido y señaló que Boca le "habría entregado obsequios a los árbitros”. También mencionó que “la policía ingresó con permiso y la presencia de los árbitros para constatar que había en el vestuario un montón de obsequios que han incautado”.

El dirigente, muy molesto, dijo: “Me hago la pregunta de si está permitido hacerle regalos a un árbitro. Si la Conmebol no sanciona al árbitro está siendo cómplice”. Y, basado en la reglamentación actual que prohíbe cualquier tipo de contacto entre los clubes y las autoridades de los encuentros, recordó que “se está vulnerando el reglamento de la Conmebol con la entrega de obsequios”.

“Nosotros no queremos realizar una denuncia contra Boca ni pedir puntos. Para nada. Solamente queremos que se investigue y se sancione a la terna arbitral porque el reglamento está claro y prohíbe realizar regalos a los colegiados”, profundizó el directivo.

Costa añadió: “No tenemos nada contra Boca, el problema es que los árbitros han recibido obsequios y lo tendrá que definir una investigación responsable. Me siento perjudicado y que se ha vulnerado en reglamento de Conmebol". Y completó: "No vamos a iniciar ningún proceso, pero sí nos vamos a enfrentar en una querella contra el cuerpo arbitral. El problema no es de la dirigencia de Boca ni de Always Ready, sino de quien acepta los regalos. Estamos esperando el informe policial para ver quién ha sido el responsable”.

Por su parte, el entrenador del elenco boliviano, Eduardo Villegas, opinó que “fue una parcialidad muy evidente, sin disimulo" y aseguró que "si no se inventa ese penal, la historia podía ser distinta”.