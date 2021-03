Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, dio positivo de coronavirus

Jorge Amor Ameal tiene coronavirus

Jorge Amor Ameal fue diagnosticado con coronavirus, luego de haberse hecho un hisopado a raíz de un contacto estrecho con un caso positivo. El presidente de Boca tiene 72 años, es paciente de riesgo y se aguardará su evolución durante los próximos días, por el momento se encuentra asintomático.

En los primeros meses de la pandemia, el máximo dirigente xeneize había mantenido un cuidado extremo y prácticamente no salía de su domicilio. Con el correr de los meses, y en coincidencia con el relajamiento generalizado, comenzó a participar de diferentes actividades relacionadas con el club.

Las primeras informaciones indicaron que Ameal había estado reunido en las últimas horas con los dirigentes Sebastián Gianorio y Daniel Ivoskus, quienes dieron positivo. El presidente de Boca se aisló de manera preventiva y el examen realizado arrojó como resultado que también padecía la enfermedad.

El titular del club comenzó a concurrir a la Bombonera los días de partido y a viajar con el plantel luego de la fase de grupos de la Copa Libertadores: estuvo en Porto Alegre, en la cancha de Racing y también en San Pablo. Además, se trasladó con el equipo cuando era visitante (por ejemplo, a Córdoba).

El comunicado completo de Boca por el positivo de Ameal

"Boca Juniors informa que el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, tras haber sentido mayor cansancio de lo habitual en las últimas 24 horas y, ante la situación epidemiológica actual, se realizó un hisopado PCR cuyo resultado fue positivo.

Inmediatamente se sometió al aislamiento y a los protocolos de rigor para estos casos.

Se encuentra en buen estado de salud y continuará con los controles pertinentes".

El sorpresivo pedido de los hinchas de Boca en las redes

En Boca no son meses tranquilos. Pese a que conquistó la Copa Diego Armando Maradona hace poco tiempo, el equipo de Miguel Ángel Russo afronta un difícil momento: además de que circulan versiones de conflicto entre el plantel y la dirigencia, no juega bien y, para colmo, anoche apenas pudo ganarle a Claypole, club que milita en la Primera C del fútbol argentino. Como consecuencia, varios hinchas apuntaron contra el vicepresidente 2°: "Andate, Riquelme". Y los memes por parte de los fanáticos de River no tardaron en aparecer en Twitter...

El flojo nivel que el Xeneize presentó en el estadio de Lanús, hizo encender las alarmas en el club. Claypole dominó el encuentro durante los primeros 30 minutos, logró ponerse en ventaja con el gol de Leonel Rubén Landaburu, pero en la segunda parte Sebastián Villa y Gonzalo Maroni terminaron dando vuelta la historia. Sin embargo, sobre el final del encuentro, el humilde equipo de la C estuvo muy cerca de igualarlo.

Como consecuencia, los fanáticos de Boca estallaron de furia en las redes sociales y dispararon contra el cuerpo técnico y jugadores. Aunque, de manera sorpresiva, el que también sufrió varios reproches fue nada menos que Juan Román Riquelme, vicepresidente 2° y máximo ídolo de la institución.