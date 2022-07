Ibarra dejó a Benedetto afuera de la lista de concentrados: los motivos

Darío Benedetto no jugará para Boca Juniors en el duelo ante Estudiantes de La Plata por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol este domingo 24 de julio a las 20:30. El "Pipa", que ya venía de una molestia en la semana luego del triunfo ante Talleres de Córdoba, no disputó todo el partido ante Argentinos Juniors y el DT, Hugo Ibarra, tomó la decisión de no incorporarlo en lista para enfrentar al "Pincha".

Muy probablemente, su lugar lo ocupe el joven Luis Vázquez, quien es el reemplazante natural del goleador y una de las jóvenes promesas de la institución. Desde las redes del "Xeneize" no confirmaron esto, pero sí hicieron oficial la lesión que sufrió Benedetto, por la que se perderá este compromiso. "Esguince de tobillo izquierdo", escribieron con la firma del Departamento Médico del club.

La inesperada dolencia que sufrió el atacante se dio durante la semana, luego de que el "Pipa" desestime la oferta de un equipo grande de Brasil. Según trascendió, le dijo que no al Inter de Porto Alegre. Benedetto tiene el contrato más alto del plantel y su vínculo se extiende hasta diciembre del 2024. Al parecer, la propuesta que recibió para jugar en el fútbol brasileño no fue del todo convincente y seguirá en Boca.

Mientras tanto, Ibarra comandará su cuarto partido al frente del conjunto boquense, está en búsqueda de la formación ideal y hasta el momento prueba con distintas alternativas. Sin embargo, la baja del "Pipa" significará un duro golpe por lo que significa en el equipo. Esta lesión tendrá al delantero ausente por varios días y tendrá que retomar el ritmo para volver de la mejor manera. Esta dolencia llegó en el peor momento, ya que el hombre surgido en Arsenal viene de errar tres penales de manera consecutiva y no convierte goles.

Durante el duelo ante Boca por la Liga Profesional, un hincha de Argentinos Juniors se burló de Darío Benedetto por los penales errados en los últimos partidos en La Bombonera. El presente del "Pipa" no es el mejor y tampoco el del equipo que cayó ante el "Bicho" en La Paternal y quedó a siete puntos de los líderes.

"Dale Benedetto que se vienen los penales y entrás vos", esbozó el fanático del "Bicho" desde la tribuna en medio del partido. El hombre del "Xeneize" ni siquiera se dio vuelta tras los gritos del hincha, mientras calentaba con sus compañeros. Si bien ingresó pasada la media hora del complemento, el "Pipa" no cambió el resultado y los dirigidos por Hugo Ibarra perdieron 2 a 0 en el Estadio Diego Armando Maradona.