Horacio Pagani atacó a Juan Román Riquelme en TyC Sports: "Está mal"

El sorpresivo ataque de Horacio Pagani a Juan Román Riquelme en TyC Sports por el presente de Boca. El periodista, que siempre defendió al exjugador, lo cruzó duramente en vivo.

Horacio Pagani sorprendió a todos y atacó a Juan Román Riquelme en TyC Sports por el irregular presente de Boca. El periodista deportivo de 79 años cruzó al vicepresidente del club, a quien siempre defendió durante su larga trayectoria como jugador. De hecho, cuestionó el personalismo con el que el ídolo maneja el fútbol del "Xeneize" y hasta sostuvo que tendrá problemas para que su espacio se imponga en las elecciones en diciembre de 2023.

El panelista aseguró al aire que el exmediocampista de 44 años influye en el armado de los equipos, función que debería corresponderles a los entrenadores. Además, afirmó que incide en las intervenciones públicas de los integrantes del Consejo de Fútbol: Mauricio "Chicho" Serna, Marcelo "Chelo" Delgado, Jorge "Patrón" Bermúdez y Raúl Cascini.

Pagani sorprendió en TyC Sports y disparó contra Riquelme: "Descontento"

En la previa a la agónica victoria por 2-1 frente a Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, el periodista participó del programa conducido por Gastón Recondo. Con Leonardo Farinella, Marcelo Palacios y Juan Pablo Marrón como compañeros también, Horacio sostuvo acerca de Román que "si no quiso ser entrenador, por alguna razón es...".

Al mismo tiempo, el columnista de Clarín resaltó que "los del Consejo de Fútbol de Boca no influyen en nada, todas las decisiones las toma Riquelme". También recordó que "cuando salió a hablar Serna, el que quería que (Gerardo) Martino dirigiera a Boca era Riquelme, nada más. Lo único que hacen ellos es ir a hablar". En esa línea, Pagani opinó que "la situación en Boca es anómala porque es un club manejado por jugadores, sobre todo el vicepresidente... Son todos jugadores, como si fuera un vestuario". Al respecto de esa cuestión, el experimentado cronista siguió: "Me parece que está mal, a mí no me gusta".

Riquelme siempre fue el ídolo de Pagani.

Cuando Farinella le recordó a Horacio que el ídolo "dijo en una entrevista públicamente que estuvo seis años preparándose" para el cargo, Pagani reaccionó: "¡Mentira! ¿A dónde fue, dónde viajó para prepararse, dónde estuvo?". De hecho, recordó que "Riquelme sabía que con su idolatría le alcanzaba para ganar las elecciones como ganó" a finales de 2019.

El comunicador repasó que "ahora armó una agrupación que fue aprobada: Soy Bostero, no se mató mucho con el nombre... Pero sabe muy bien que esta situación es seria". Incluso, vaticinó que "las elecciones no van a ser 95% a 5%, como él cree que va a ganar", ya que según él "Boca depende mucho ahora, exclusivamente, de cómo le irá en la Libertadores".

Cuando Farinella no coincidió y pronóstico que "la reelección de Riquelme está casi garantizada", Horacio lo contradijo y aseveró que "tenés que ir a la cancha para saber que el descontento es muy, grande". "Yo creo que es favorito para ganar las elecciones, pero la situación es muy complicada", insistió.

Cuando mencionó a Mauricio Macri como parte de la oposición, "Leo" le recordó que "Macri tiene un pasado glorioso en Boca, pero también en la política tiene mucha oposición". Para terminar con el tema, Pagani rescató que "desde que está Riquelme, Boca perdió sólo un partido de siete contra River" y sentenció: "Estamos en abril, las elecciones son en diciembre, falta un largo camino por recorrer... El descontento de la gente de Boca es muy, muy grande".