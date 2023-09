Hincha de Boca lo cargó y Copetti, ex Racing, reaccionó: "Dos veces"

Enzo Copetti reaccionó a la provocación de un hincha de Boca mientras hacía la entrada en calor en la MLS. El video del ex delantero de Racing.

Un hincha de Boca provocó a Enzo Copetti, el exdelantero de Racing le respondió y el video del momento se volvió viral en las redes sociales. Mientras el atacante hacía la entrada en calor como suplente en Charlotte FC. de la MLS (Major League Soccer), un fanático del "Xeneize" lo cargó porque el equipo de Jorge Almirón eliminó al de Fernando Gago por penales en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023.

Durante la visita del conjunto estadounidense a Nashville, el futbolista chaqueño de 27 años hacía el calentamiento previo junto a sus compañeros, en plena recuperación de una lesión. Allí fue cuando un seguidor del equipo de La Ribera se burló de él mientras lo filmaba con el celular.

Video: la reacción de Copetti a la cargada de un hincha de Boca

En la filmación se observa al goleador moviéndose y también se escucha de fondo al simpatizante del "Xeneize", quien le grita: "Che, Copetti, ¡la van a ver por la tele ustedes la semifinal de la Copa!". En ese instante, el jugador le contestó mientras hacía el gesto con las manos y le recordó las victorias del conjunto de Gago ante el de Hugo Ibarra en las finales del Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional 2022: "¡Dos veces campeón, dos veces!". No obstante, en el trofeo disputado en Arabia Saudita el ex Atlético de Rafaela no jugó porque estaba lesionado, por lo que aquella estrella no sumó a su palmarés personal.

Video: Enzo Copetti vs. hinchas de Boca en la MLS.

Sin embargo, el hombre que estaba en la tribuna siguió en la suya y "chapeó" por todas las Libertadores que ganó Boca en su historia: "Tenemos seis nosotros, ¿cuántas tienen ustedes, chabón?". Mientras el delantero continuaba mirándolo y diciéndole "dos veces", el hincha culminó: "¡La miran por la tele! ¡La tienen bien adentro, pasó el más grande, Boca! ¡Pu...!".

Los últimos cruces mano a mano entre Boca y Racing

Copa Libertadores 2020: pasó Boca. Copa de la Liga Profesional 2021: pasó Racing. Copa de la Liga Profesional 2022: pasó Boca. Trofeo de Campeones 2022: ganó Racing. Supercopa Internacional 2022: ganó Racing. Copa Libertadores 2023: pasó Boca.

Las estadísticas de Copetti en Racing