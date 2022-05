Funcionario macrista apuntó contra la dirigencia de Boca

De cara a las elecciones del año que viene, desde el macrismo comenzaron su campaña de críticas hacia la dirigencia.

Luego de que Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal hayan sacado al macrismo dentro de Boca Juniors, desde diversos sectores cercanos al ex presidente suelen haber comentarios contra el trabajo de la actual dirigencia del club. Ahora fue Francisco Quintana, actual Consejero de la Magistratura del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

A un año y medio de las elecciones en Boca, el actual funcionario del PRO aseguró: "Ameal, que todavía no asumió como presidente de Boca, critica al que mejor gestionó al club (por Mauricio Macri). El reino del revés". Vale decir que, por otro lado, Quintana fue jefe de campaña de Christian Gribaudo quien perdió ante Ameal en las elecciones de 2019. Lo más llamativo es que, la principal crítica del actual presidente de Boca, fue hacia el trabajo de Mauricio Macri como mandatario nacional: "Cn el país creo que hizo todo mal y estamos pagando las consecuencias".

Jorge Amor Ameal había destrozado a Mauricio Macri por su gestión en nuestro país y en Boca Juniors. El actual mandamás del "Xeneize" habló de su trabajo en el club y del que realizó el expresidente de la Nación sin guardarse nada. En diálogo con Jorge Rial durante el ciclo Argenzuela, emitido en Radio 10, también se refirió a otros temas de la actualidad de la institución.

El actual dirigente habló de la economía, el presente del equipo y de una posible candidatura de Juan Román Riquelme para reemplazarlo en 2023. "No vería mal que Román se presente como candidato a presidente en las próximas elecciones. Me haría muy bien", sostuvo. Con respecto a lo hecho por el exmandatario argentino ocupando ese cargo en Boca no dudó al lanzar una fuerte crítica.

Jorge Bermúdez destrozó a Mauricio Macri

Visiblemente enojado, el ex defensor apuntó: "La verdad que me da mucha sorpresa, siento muchas cosas encontradas en mi pecho”. El ex defensor central -que ya se mostrado opositor a Macri en otras ocasiones- arremetió contra el ex presidente y su reciente pasado como mandatario nacional. Además, recordó el préstamo del FMI.

En este punto, Bermúdez lanzó: “Amo este país aunque soy colombiano, tengo un hijo argentino, que nació en esta tierra, me siento totalmente agradecido… Me sorprende que el mandatario que más endeudó a este país históricamente, que no puede dar lecciones de cómo administrar, salga y hable mal de nuestro club”. Con este sentido, recordó la búsqueda de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional en 2018.