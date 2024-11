Filtran el polémico motivo por el que Gago sacó a Cavani de Boca vs. Unión: "Disciplina"

Fernando gago decidió sacar a Edinson cavani de Boca ante Unión de Santa fe por un polémico motivo.

Boca Juniors se llevó una importante victoria de local 1 a 0 ante Unión de Santa Fe para quedar cerca de la próxima Copa Libertadores, pero el foco quedó puesto en la ausencia de Edinson Cavani. Un día después del triunfo, revelaron el polémico motivo por el que Fernando Gago decidió sacar del equipo titular al uruguayo y causó sorpresa.

Según expresaron en el programa F12 de ESPN, Gago tomó la decisión de sacar a Cavani por llegar "algunos minutos tarde" a la charla táctica previa en el hotel, lo que fue considerado por el entrenador como un acto de "indisciplina". Si bien el delantero iba a ser titular, en dicho programa señalaron que no se tomó a mal la determinación del DT.

Además, apenas llegó al "Xeneize", el entrenador dejó en claro que las normas de convivencia serían para todos los jugadores, más allá de la jerarquía o el pasado futbolístico. Otro de los puntos en los que Gago suele hacer hincapié es en ele stado físico, ya que quien no cumpla con un peso determinado hasta puede quedar marginado de los partidos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT fue consultado por la no inclusión del "Charrúa", pero decidió no entrar en detalles. "Yo lo dije desde el primer momento: voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión que era el mejor partido para poner a este equipo y esa es la realidad. No hay ningún problema, no hay nada. Le tocó entrar a los 18 minutos del segundo tiempo, entró y manejó las situaciones del partido Edi. Así que fue una cuestión de que me gusta trabajar de esta manera y de que todos los futbolistas sientan que tiene la oportunidad de jugar”.

Martín Palermo dejó una contundente respuesta acerca del Boca de Fernando Gago

Martín Palermo atraviesa un gran presente como director técnico: el exfutbolista de 51 años se consagró campeón por primera vez en su nueva carrera al obtener el Torneo Clausura al mando de Olimpia de Paraguay. Tras empatar sin goles frente al escolta Sportivo 2 de Mayo, el 'Franjeado', que ya consiguió su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, aseguró su lugar en lo más alto de la tabla de posiciones a falta de dos fechas para el cierre del campeonato. Después de este logro, el 'Titán' mantuvo una entrevista con periodistas argentinos y se refirió a la actualidad de Boca Juniors, club del que es ídolo, y al desempeño de su colega Fernando Gago como entrenador.

En diálogo con el programa de ESPN F90, Palermo fue consultado por el trabajo de 'Pintita', quien llegó en reemplazo de Diego Martínez: "Mucho en este tiempo no lo vi a Fernando. De haberlo visto en Racing y en Aldosivi se ve que tiene una idea y es la que ahora quiere plasmar en Boca. Opinar más como entrenador o colega no me gusta". El exvolante fue anunciado oficialmente en octubre de este año luego de renunciar a su cargo en Chivas de Guadalajara, desde su llegada, el conjunto de La Ribera ganó dos partidos sobre seis disputados y obtuvo el pase a las semifinales de la Copa Argentina tras superar a Gimnasia y Esgrima de La Plata por penales.

Sin embargo, el exdelantero buscó esquivar la polémica al referirse a la actualidad del 'Xeneize' que, si bien mejoró en las últimas semanas, atraviesa un momento delicado a nivel futbolístico: "A Boca no pude seguirlo como para hacer un análisis más en profundidad. No me voy a poner ni de él (por Fernando Gago) ni del momento de Boca, porque ya saben que de mí no van a salir cosas que después terminen tomándolas a mal. Entonces, prefiero no hablar", sentenció.