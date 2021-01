Escandalosas imágenes.

El mundo Boca está transitando horas difíciles. Es complicado digerir la eliminación como la que se sufrió en Brasil, luego de caer con Santos (0-3). Los de Miguel Ángel Russo se volvieron a Argentina con las manos vacías y la chance desperdiciada de llegar a una final de Copa Libertadores. Sin embargo, hay algo más: en las últimas horas, Sebastián Villa fue escrachado de fiesta. Bailando y celebrando un cumpleaños, el colombiano causó la bronca de los hinchas xeneizes.

Rápidamente, tras conocerse las historias de Instagram que luego fueron removidas por la autora de las mismas, Sebastián Villa se transformó en tendencia de Twitter y allí los fanáticos del club azul y oro expresaron su descontento. No es la primera vez que el cafetero está en el ojo de la tormenta: meses atrás, fue denunciado por su ex pareja Daniela Rendón, quien lo acusó de violencia de género y cuya causa aún no ha tenido un veredicto final.

Por su parte, Boca Juniors debe enfocarse en el partido del próximo domingo ante Banfield. Allí estará en disputa otro título: la Copa Diego Armando Maradona. El encuentro se llevará adelante desde las 22:30 en el estadio Bicentenario de San Juan, a puertas cerradas, y el Taladro buscará arrebatarle la ilusión a los de Russo para así darles otro golpe duro en menos de una semana.

Ruggeri destrozó a Boca y a Villa: "Los cobardes le pegan a las pibas"

Oscar Ruggeri es uno de los referentes que tiene el programa conducido por Sebastián El Pollo Vignolo por ESPN. Durante la edición de este mediodía, el campeón del Mundial 1986 con la Selección Argentina destrozó a Boca y a Sebastián Villa por haber jugado en el duelo ante Newell's, que terminó 2-0 a favor del Xeneize. "Los cobardes le pegan a las pibas", indicó el panelista, que se mostró enfurecido.

El colombiano había sido denunciado -por violencia de género- por su ex pareja Daniela Cortés en abril pasado. En aquel entonces, y a través de unos videos que ella misma decidió dar a conocer, se pudo ver cómo el futbolista la había maltratado y le había cortado la boca.

Ruggeri no lo dejó pasar y enloqueció en pleno programa: "Yo no estoy de acuerdo con que haya jugado Villa. Yo, eh. Es mi opinión personal y me banco la que me venga porque, por ahí, los jugadores me saltarán...". Y luego de interrumpir a Sebastián Domínguez, indicó: "En mi cabeza, los cobardes no pueden estar. Los cobardes le pegan a las pibas... Yo tengo tres hijas".