Entre Boca y Eduardo Salvio "no hay acuerdo" y otro grande lo quiere

Boca negocia con Eduardo Salvio, aunque por ahora "no hay acuerdo" entre el club y el extremo. Mientras tanto, otro club grande de Argentina se lo quiere llevar a último momento.

Boca y Eduardo "El Toto" Salvio vienen negociando desde enero pasado para la renovación del contrato del jugador, que vencerá el próximo 30 de junio. Sin embargo, por ahora "no hay acuerdo" entre ambas partes y otro club grande se quiere llevar al extremo a último momento en el actual mercado de pases.

Si bien el campeón del fútbol argentino cuenta con uno de los planteles más poderosos del país, el vicepresidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol buscan fortalecer aún más a la plantilla de Sebastián Battaglia. El gran objetivo del semestre es la Copa Libertadores, en la que chocará con Corinthians de Brasil en los octavos de final.

Boca no acuerda la renovación con Salvio y otro club grande lo quiere como refuerzo

En el programa de televisión ESPN F90, conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo, el periodista Diego Monroig aportó más detalles acerca de cómo vienen las tratativas entre las dos partes. En pleno mediodía del jueves 23 de junio de 2022, el cronista aseguró que "no hay acuerdo".

Además, el comunicador afirmó que "´El Toto´ Salvio va a ser titular" para recibir a Unión de Santa Fe este viernes a las 21.30 por la Liga Profesional. "Si quieren, nos explayamos a esta hora del día con cómo está la negociación con el delantero", les dijo Monroig a quienes estaban en el estudio del canal. "A ver, cuéntelo", le dio el pase Vignolo.

Fue entonces cuando el periodista encargado de la cobertura del "Xeneize" remarcó que "la parte que representa a Salvio le ha dado a entender al Consejo que la oferta recibida no le place y que quiere modificarla en algunos aspectos". También resaltó que "del lado de Boca no se moverían de la oferta original, entendiendo que esa oferta que ya le hicieron llegar es superadora, contextualizada en el momento del país en el plano económico y social".

Boca no arregla con Salvio y aparece Racing en el radar.

En la misma línea, Monroig aseveró que "ese encuentro para debatir ambas posturas todavía no se dio". Incluso, puntualizó en que "del lado de Salvio quieren juntarse para charlar y poder discutir algunos puntos". "Como todavía no se sentaron y no abrieron esa discusión, no hay acuerdo, y en una semana se vence el vínculo entre el jugador y el club", sentenció el cronista.

Racing quiere a Salvio, de Boca

Al tanto de la demora en la extensión del vínculo entre el extremo de 31 años y "El Xeneize", "La Academia" lo sondeó y preguntó las condiciones por el jugador, aunque por el momento es muy difícil que puedan acordar los números. Como el ex Lanús, Atlético de Madrid, Benfica y la Selección Argentina percibe uno de los salarios más altos del fútbol argentino, desde Avellaneda no están dispuestos a abonar una cifra similar a la que cobra en su actual institución.

"En Racing interesa Salvio, están atentos a su situación con Boca para después ver qué pasa con él", informó Hernán Feler en Cómo Te Va (Radio Colonia, AM 550). "Por ahora es difícil, pero como el mercado de pases cierra el 7 de julio, en Avellaneda tienen alguna esperanza", detalló el relator, entre otras cuestiones.

Los números de Salvio en Boca

Desde su llegada a La Ribera en 2019, "El Toto" disputó en total 69 partidos oficiales con 18 goles, 7 asistencias y 4 títulos obtenidos.