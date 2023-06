El sorpresivo palazo del Laucha Acosta a Jorge Almirón, su ex DT: "Abierto"

Lautaro "Laucha" Acosta sorprendió y arremetió contra Jorge Almirón, DT de Boca, quien fue su entrenador en Lanús. Los dardos del delantero tras el 1-1 en La Bombonera.

El Laucha Acosta liquidó a su ex DT, Almirón, tras Boca vs. Lanús.

Lautaro "El Laucha" Acosta sorprendió con un palazo contra Jorge Almirón, el entrenador de Boca que fue su DT en Lanús. El delantero de 35 años le apuntó al estratega local después del 1-1 en La Bombonera con el gol de Darío Benedetto. La jugada fue revisada durante varios minutos por el VAR por un probable offside de Guillermo "Pol" Fernández en la asistencia al "Pipa", aunque finalmente fue convalidada. Y el ídolo de la visita estalló.

Totalmente sacado cuando terminó el encuentro con la polémica igualdad, "El Laucha" responsabilizó al técnico rival por el fallo a favor del "Xeneize" sobre el cierre del encuentro. Mientras el futbolista dialogaba con ESPN, pasó por atrás su actual entrenador, Frank Darío Kudelka, y se mostró en complicidad con él.

El Laucha Acosta liquidó a Almirón, su ex DT: "Abierto el paraguas"

El extremo, quien tuvo un breve ciclo en Boca, estuvo fastidioso por haber perdido dos puntos sobre el cierre del cotejo en La Bombonera. De hecho, recordó que "Almirón había abierto el paraguas contra Arsenal”, en referencia a las quejas públicas del "Negro" por la injusta expulsión de Marcelo "Chelo" Weigandt en Sarandí en el duelo anterior.

De paso, el ex Selección Argentina disparó contra el VAR porque, según él, era offside de "Pol" antes de la asistencia a Benedetto para el 1-1: “Si la explicación es que se mide desde el hombro, espero que no les toque ir más al VAR ni a dirigir porque técnicamente no saben el reglamento...”. Al mismo tiempo, sostuvo que los jueces que trabajan con la tecnología desde Ezeiza “tienen que mantenerse al margen un poco más o disimularlo un poco más". Y completó: "Los del VAR están para ayudar y otra vez nos duermen dos puntos. Te querés acercar a la gente del poder y te bajan de un hondazo”. “Hay líneas rectas y líneas cóncavas”, acotó irónicamente Kudelka mientras caminaba por detrás del futbolista rumbo al micro.

El saludo entre Acosta y Almirón en la previa al partido.

La ira de Kudelka contra el VAR tras Boca vs. Lanús: "Hay cosas que se saben"

Con consonancia con lo que declaró Acosta, el DT del "Granate" arremetió: “La verdad es que no estoy en un estado de mucha capacidad de responder cosas. No sé por qué, prefiero callarme...”. Incluso, aclaró que "el árbitro (Fernando Echenique) dirigió una gran partido". No obstante, apeló a las suspicacias y concluyó que "hay cosas que se saben y ya está".