El sorpresivo mensaje de Tevez a Riquelme para ser entrenador de Boca: "Te llega"

Carlos Tevez rompió el silencio y le envió un mensaje a Juan Román Riquelme sobre su futuro en Boca Juniors.

Luego de haber marcado sus diferencias personales con la dirigencia de Boca Juniors hace algunos días, Carlos Tevez bajó el tono y cambió su discurso. El "Apache", que se encuentra sin trabajo, habló de la posibilidad de ser entrenador del "Xeneize" y le envió un mensaje por elevación a Juan Román Riquelme.

En un evento de concientización para la detección temprana del cáncer de mama llamado "Mamá Primero", en Mendoza, Tevez reconoció su deseo de dirigir al club de sus amores en algún momento de su vida, tras los pasos por Rosario Central e Independiente. "Ser técnico de Boca se da solo, cuando menos lo esperás y menos lo buscás, tu momento te llega”.

Más allá de su interés por calzarse el buzo de DT, el exjugador, de 40 años, no aclaró si sería en el proceso de los actuales directivos, con los que no tiene buena relación y ya lo dejó en claro. Incluso, un tema no menor, es si el propio Riquelme lo tendría en cuenta como uno de los candidatos a dirigir tras las declaraciones públicas.

Por otro lado, Tevez se refirió a la llegada de Fernando Gago y le tiró buena onda de cara a lo que viene. "Hay que darle tiempo, entiendo que Boca no viene bien y la gente está un poco impaciente, pero hay que darle tiempo y trabajo. Después se verá si puede dar vuelta o no esta situación”, expresó.

Los últimos dichos de Tevez contra la dirigencia de Boca Juniors

El pasado 15 de octubre, sin dar nombres, en una entrevista en el Aeropuerto de Ezeiza, el "Apache" había cuestionado el trabajo de los directivos del "Xeneize": "Es muy difícil opinar casi siempre de este lado más sabiendo que uno no se identifica con los que están a cargo. Estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro cuando no hacíamos un buen papel en la Copa Libertadores o no clasificábamos o quedábamos afuera. Siempre estuvo en contra de eso. Uno no ve bien al club entonces es muy fácil pegarle en este momento. No me gustaría que se sienta nadie ofendido, no es bueno estar desde ese lado".

Revelan cuándo volverá Merentiel a jugar en Boca

Los primeros partidos de Fernando Gago no fueron positivos para Miguel Merentiel, que sufrió la goleada ante Tigre y erró el penal en la tanda definitoria contra Gimnasia y Esgrima La Plata por Copa Argentina. A eso hay que sumarle que el delantero sufrió una lesión justo en la previa al encuentro con Deportivo Riestra del domingo pasado, encuentro que terminó con un empate 1-1 por la decimonovena fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Tras sentir unas molestias físicas en los entrenamientos, el uruguayo se hizo atender por el cuerpo médico de Boca, que determinó una distensión grado I en el aductor de la pierna derecha. Para que vuelva a estar bajo las órdenes de Fernando Gago, los doctores le dieron un plazo de 15 días como mínimo, pero Miguel Merentiel evoluciona de una manera admirable, tanto que ya ha vuelto a las prácticas diferenciadas.

Este miércoles, las redes sociales de Boca compartieron un video en el que se ve a “La Bestia” en acción, con unos trotes para reacondicionar el cuerpo antes de volver al nivel competitivo. Claro que se trata de la primera fase de la recuperación de Miguel Merentiel, a quien todavía le queda más de una semana para cumplir el plazo establecido por el cuerpo médico, por lo que no estará disponible el próximo domingo para la visita a Lanús.

De hecho, Miguel Merentiel tampoco podrá estar contra Godoy Cruz el próximo miércoles en La Bombonera, sino que recién estaría listo para jugar en la visita a Sarmiento de Junín del domingo 10 de noviembre. No obstante, cabe la posibilidad de que Fernando Gago no quiera forzar su regreso, sobre todo porque es posible que Marcelo Bielsa quiera convocarlo a las Eliminatorias Sudamericanas, donde Uruguay enfrentará a Colombia y Brasil a mediados de mes.