El refuerzo que buscan Boca y Riquelme quiere jugar en River: "Soy fanático"

Un refuerzo que busca Juan Román Riquelme para Boca ya dijo que quiere jugar en River. Las negociaciones del "Xeneize" para reforzar el plantel de Jorge Almirón para la próxima temporada.

Uno de los refuerzos que quiere Juan Román Riquelme para Boca en el próximo mercado de pases es un confeso hincha de River. El vicepresidente y líder del fútbol del club de La Ribera desea fortalecer el plantel profesional dirigido por Jorge Almirón de cara a las tres competencias en disputa para el segundo semestre de 2023: la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

Uno de los elegidos por el máximo ídolo del "Xeneize" para el ataque es Luciano Gondou, delantero de 22 años con un buen presente en Sarmiento de Junín. Lo concreto es que el joven hizo las divisiones inferiores en "El Millonario" y no solo ello: declaró que es un "fanático" del equipo de Núñez. ¿Le jugará en contra a la hora de continuar las negociaciones con Boca?

Boca quiere como refuerzo a Gondou, hincha de River

Luego de que Roger Martínez se bajara y de la posibilidad compleja desde lo económico de Edinson Cavani, "El Xeneize" se interesa ahora por el destacado artillero de Sarmiento. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz un dato no menor para los hinchas: el futbolista es un fiel seguidor del eterno archirrival. De hecho, el santafesino estuvo en la Quinta División de "La Banda" en 2019, cedido justamente por "El Verde". Igualmente, no fue tenido en cuenta allí y en 2020, en plena pandemia de coronavirus, regresó a Junín.

Gondou, en las inferiores de River contra Boca.

A partir de ese momento, tuvo una gran actuación en la Reserva campeona del "Kiwi" en 2021, precisamente ante Boca en la final. Ya en la Primera, en la que debutó en abril de ese año, brilló de la mano de Israel Damonte en la competencia por el puesto con delanteros de mayor experiencia como Lisandro López, Javier Toledo y Lucas Melano entre otros.

Apenas se conoció públicamente el interés del "Xeneize" por él, filtraron sus declaraciones de 2019 cuando estaba en Núñez. A puro elogio con la institución, le había comentado en aquella época al sitio oficial: “Son increíbles, es un sueño del que no quiero despertar. Superó todas mis expectativas. Me dan todo y no me dejan faltar nada. Sobre todo en lo afectivo y la contención, me hacen sentir como en mi casa". "River es otro mundo, siempre lo imaginaba pero estando adentro no lo podés creer. Se potencia terriblemente, más que yo soy fanático“, completó en ese momento.

Los números de Gondou en Sarmiento

En total en estos más de dos años que acumula en la Primera División, "Lucho" sumó: