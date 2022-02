El Pollo Vignolo se pudrió y destrozó a Sebastián Villa: "Ni un poquito"

Sebastián "Pollo" Vignolo abrió su programa en ESPN hablando de las declaraciones del colombiano Sebastián Villa sobre Boca y Riquelme, y lo liquidó al aire.

Sebastián "Pollo" Vignolo abrió su programa de ESPN con un editorial acerca de las declaraciones de Sebastián Villa sobre su presente en Boca Juniors. En el reto de los 90 segundos junto al youtuber Ezzequiel, el colombiano aseguró que al equipo le faltó actitud en el partido ante River en Madrid por la Libertadores 2018. El relator, que en reiteradas ocasiones mostró un cariño por el "Xeneize", no tuvo filtro a la hora de hablar sobre el delantero.

En la charla con el joven influencer, Villa tuvo varias afirmaciones que ponen en duda su continuidad en el club de La Ribera, pero otras en las que mostró ilusión de quedarse. Su relación con Juan Román Riquelme no es la mejor y lo dejó en claro tras calificarla con un 5 sobre 10. Sin embargo, tiene en mente quedarse para pelear el mencionado torneo continental y le gustaría tener revancha de aquel duelo contra el "Millonario".

"Qué lástima como Villa no se ayuda ni un poquito. Porque juega bien y es muy desequilibrante. A mi me gusta. Ahora, esto que dijo de Madrid a la dirigencia y a los futbolistas no los salpica, no es un tema de ahora. No sé si los salpica a Benedetto o Izquierdoz", sostuvo el "Pollo" en ESPN. Estos dichos, hacen referencia a que ambos jugadores nombrados formaron parte del plantel que jugó ante River y hoy están en el club.

"A Villa, creo que lo toman como un buen jugador, nada más ¿Se entiende?. No le dan tanto crédito a lo que diga, ni para bien ni para mal". El periodista Augusto César, quien sigue la campaña de Boca Juniors para la señal televisiva adelantó en vivo que el mismo Sebastián Villa perdió el puesto con la joven promesa Exequiel Zeballos. Esto último, sería otro importante motivo por el cual el colombiano todavía analiza que su futuro sea en Europa.

Wanchope Ábila amenazó a Riquelme y al Consejo de Fútbol de Boca

"Desde el 3 de enero que empecé a entrenar. Estoy esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario y todas las cosas que se dicen por atrás. Por el cariño que le tengo a la gente de Boca y por las oportunidades que tengo de poder ir a otro club, sáquense un tema de encima que les molesta", escribió en un principio "Wanchope".

"Ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e intentar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario", culminó Ábila en una historia en su cuenta de Instagram, @Wanchope_Abila9, y explotó la polémica.