El Pollo Vignolo le faltó el respeto a Ameal en Boca en ESPN: "Tribuneo"

El Pollo Vignolo le faltó el respeto en vivo al presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, en Equipo F por ESPN. El conductor habló de "tribuneo" y cruzó al mandamás del "Xeneize".

Sebastián "Pollo" Vignolo le faltó el respeto en vivo a Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca. El conductor de Equipo F por ESPN cruzó al mandamás del club después de la conferencia de prensa de presentación de Jorge Almirón como el nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Hugo Ibarra y el interinato de Mariano Herrón.

El relator se molestó porque, en el comienzo de la conferencia, el máximo dirigente del "Xeneize" les enrostró a los medios de comunicación que Boca "ganó seis títulos de ocho" a nivel nacional desde que arrancó su gestión en diciembre de 2019. "Para algunos que no lo recuerdan", los chicaneó el dirigente. El periodista deportivo liquidó al empresario gastronómico de 74 años con la complicidad de sus compañeros habituales en el estudio del canal: Marcelo Benedetto, Morena Beltrán, Daniel Arcucci, Marcelo Espina, Juan Simón y Damián Manusovich.

La falta de respeto del Pollo Vignolo a Ameal, presidente de Boca: "¿Quiere que se lo diga?"

En la presentación del programa de televisión durante la tarde del lunes 10 de abril de 2023, el conductor opinó brevemente acerca de Almirón como el nuevo entrenador del "Xeneize". Sin embargo, cuando apenas tres minutos de su introducción decidió atacar al mandamás de la institución de La Ribera, que tiene al máximo ídolo histórico Juan Román Riquelme como vicepresidente y líder del fútbol.

"Ahora, Ameal... Mirá, me lo iba a guardar pero lo voy a decir. Ya sabemos que Boca ganó seis campeonatos de ocho que jugó, no hace falta que usted lo recuerde", dijo el relator. No obstante, remarcó que "es una contradicción porque si Boca ganó seis campeonatos de ocho, ¿para qué va a buscar a un técnico, si le fue un fenómeno?".

La presentación oficial de Almirón en Boca, con el presidente Ameal en la conferencia.

Duramente, Vignolo expresó que "no hace falta el tribuneo" porque "la gente sabe, Ameal, que Boca ganó seis de ocho. Todo el mundo sabe, La Bombonera sabe que usted ganó seis de ocho, el más fanático de Boca sabe que usted ganó seis de ocho". Al instante, con un insólito tono imperativo, prácticamente le ordenó que "no lo recuerde, no hace falta que haga campaña cuando está presentando a un técnico". "Además no es usted el que tiene que hacer la campaña en tal caso", lo ninguneó, dando a entender que el próximo candidato a presidente del club va a ser Riquelme.

El Pollo insistió con su visión de que "si va a buscar a un técnico es porque algo pasó en los últimos tiempos, más allá de los seis campeonatos de ocho, que fue más ganador Boca que River también". "¿Quiere que se lo diga? Boca fue más ganador que River en este último tiempo. Desde que Riquelme está en Boca y Ameal está en Boca, Boca ganó más que River. No lo recuerde, no hace falta, todo el mundo lo sabe", amplió. Por último, el cordobés aseveró que "la gente de Boca ayer manifestó que es un equipo que no juega... Ahora será tarea de Almirón y de los jugadores también".