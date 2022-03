El Kun Agüero se metió en la interna de Boca y apuntó contra Agustín Almendra: "No hay respeto"

Sergio "Kun" Agüero habló en un vivo de Twitch sobre la situación en Boca Juniors y apuntó contra Agustín Almendra.

Sebastián Battaglia separó del plantel de Primera al mediocampista Agustín Almendra y en Boca Juniors estalló una polémica en la que se involucró hasta Darío Benedetto. Sobre este tema, Sergio "Kun" Agüero opinó en un vivo de Twitch y apuntó contra la joven promesa por las actitudes que tuvo con el DT. Mientras tanto, el volante surgido del club de La Ribera busca club para continuar con su carrera.

El elenco boquense se prepara para lo que será su compromiso de 32avos de final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario. Este miércoles 2 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes, a partir de las 21:10 se medirá ante el "Charrúa" con un mix que tendrá más titulares que suplentes. El "Pipa" no estará presente en dicho duelo, pero si lo hará el paraguayo exjugador de San Lorenzo de Almagro, Óscar Romero.

"Hoy se perdió mucho el respeto. A los chicos hay que acostumbrarlos que sean respetuosos. Primero tienen que ser los padres. Mi viejo me enseñó a no insultar a un compañero ni a un entrenador, sobre todo al entrenador. A veces el fútbol tiene a favor que podés ser feliz jugando o que el entrenador no te pone. El jugador no puede estar enojado porque no juega. Los padres le transmiten al hijo esa mala onda y el chico después va a empezar a quejarse", aseguró Agüero.

Y agregó: "Por más que el entrenador no esté de acuerdo, lamentablemente te la tenés que comer. Vos no podés faltarle el respeto ni al cuerpo técnico, y a un superior menos. Hoy los pendejos no están haciendo caso y está pasando con muchos de ellos. Es la costumbre de los padres de como crían a los chicos. Están mucho más rebeldes. Hoy se perdió todo el respeto".

Por último, el "Kun" sentenció: "Lo que vos podés es discutir con un compañero, pero por el bien del equipo. Ahora si el técnico te dice algo que no te gusta, vos no podés contestar. Yo tuve entrenadores y chicos que no me gustaban y no podía decirle 'flaco la verdad sos un desastre no vengo más a entrenar'. Si yo quería jugar en Primera tenía que cerrar el orto. La calentura tiene que servir para demostrar. Todos los clubes saben cómo se comportan los jugadores".

En medio de la interna en Boca, Almendra explotó contra Benedetto

Agustín Almendra utilizó su cuenta de Instagram, @AgusAlmendra para liquidar al 9 con una palabra muy especial para él. "Lealtad", es lo que Benedetto tiene tatuado en su cabeza, y con lo que lo atacó el mediocampista. Claro que, minutos después de la publicación se generó aún más revuelo por la situación que atraviesa el equipo que dirige Battaglia.

"En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene", rezaba la foto compartida por Almendra en contra del "Pipa". Una total muestra de descontento con sus declaraciones, ya que sintió que tanto él como el resto de los futbolistas del plantel no lo apoyaron en el momento que vivió en la práctica.