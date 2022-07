El contundente posteo de la pareja de Sebastián Battaglia tras su despido de Boca: "Un juez"

La pareja de Sebastián Battaglia, Betina Kazun, publicó un picante posteo en su cuenta de Instagram luego del despido del DT en Boca.

La pareja de Sebastián Battaglia publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, horas después de que al ahora extécnico de Boca Juniors lo echaran del club. Betina Kazun salió en defensa del exmediocampista y, aunque no dio nombres ni culpó a alguien del Consejo de Fútbol del "Xeneize", las palabras que utilizó fueron más que picantes teniendo en cuenta que el "León" no seguirá en el club de La Ribera por decisión de la dirigencia.

La eliminación de la Copa Libertadores a manos del Corinthians en octavos de final, sin dudas golpeó en el mundo Boca y el principal afectado fue el DT. Aunque horas después del partido se mostró firme en su decisión de continuar en el cargo, la normativa por parte del sector del club que lidera Juan Román Riquelme fue clave para el fin del ciclo. A raíz de esto, Kazun no dudó en subir una imagen con la que defendió a Battaglia por lo sucedido.

"Hay un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar", escribió la pareja del entrenador y fue la única historia que subió. A su vez, esta publicación se dio horas después de que el propio estratega haga su descargo por no seguir en Boca. “No me dieron las razones, simplemente se tomó la decisión, es respetable, hoy me despedí del plantel y no pedí explicaciones”. “Me voy y puedo mirar a la cara a todos los jugadores", sostuvo firmemente.

Algo cabizbajo aunque convencido durante su testimonio, el exmediocampista central resaltó: “Me voy conforme con lo que fue esta etapa, dejándole dos estrellas a la institución, habiendo hecho cosas buenas. Me llevo todo eso”. Incluso, aseguró: "Saben que amo estos colores, esperemos que a Boca le vaya siempre bien. Agradezco a todos por estos momentos que compartimos, palabras de agradecimiento para la gente de Boca".

En Boca pasó lo impensado: pintadas contra Juan Román Riquelme en La Bombonera

Boca vive una semana negativa que parece no tener final. Después de la goleada que le propinó Banfield en La Bombonera por la Liga Profesional, llegó la eliminación de la Copa Libertadores contra Corinthians de Brasil. Como si fuese poco, algunas horas más tarde el club echó a Sebastián Battaglia como entrenador.

La gota que rebasó el vaso fue que aparecieron mensajes en contra de Juan Román Riquelme en algunas de las paredes de las afueras del estadio de la institución. Con un aerosol amarillo sobre dos paredes azules en distintos sectores, se leía simplemente "se terminó el roman$e", aunque el cartel no llevaba firmas de ningún tipo.