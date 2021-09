El calvario del colombiano Frank Fabra tras la muerte de su padre: "Tengo que seguir"

En una entrevista con ESPN Frank Fabra reveló detalles del momento que atraviesa en Boca tras el fallecimiento de su padre y como esto influye en su juego.

Uno de los futbolistas más cuestionados por el hincha de Boca Juniors en estos tiempos es el colombiano Frank Fabra. Su bajo rendimiento lo llevó a recibir muchísimas críticas y hasta incluso, según Juan Román Riquelme, jugaría sus últimos meses en el club. El presente del defensor de 30 años, surgido en el Envigado Fútbol Club de su país, no es el mejor tras el fallecimiento de su padre y lo contó en una entrevista en ESPN.

Hasta hace poco tiempo junto a sus compatriotas Sebastián Villa y Edwin Cardona eran los apuntados a irse del "Xeneize" en diciembre. Desde el Consejo de Fútbol les dieron un ultimátum y no había vuelta atrás. Quizás la situación que contó Fabra sumado a lo que Raúl Cascini adelantó en una entrevista previa en F12, programa conducido por Mariano Closs, cambie el panorama.

"Estoy mucho mejor. La pasé mal. Dejar de compartir momentos con él fue muy difícil pero tengo que seguir fuerte por que tengo una familia detrás que me apoya y necesita lo mejor de mí. Ellos saben lo que fue para mí y que la ida de mi papá me golpeó muy duro, saben que voy a seguir fuerte por ellos y que mi papá desde donde esté se va a sentir orgulloso de mí", afirmó el colombiano quien perdió a su padre el pasado mes de julio.

Sin dudas que la situación fue muy difícil. El defensor disputaba la Copa América con su selección y recibió la peor noticia. A partir de ahí todo cambió y no fue el mismo que se ganó un lugar en la defensa de Boca. Sobre esto afirmó: "Llevaba tres semanas sin entrenar después de la muerte de mi padre. Jugué contra San Lorenzo porque el equipo me necesitaba porque Barco tenía un golpe y no tenía pretemporada hecha".

Es consciente de las críticas que recibe por su juego en estos últimos meses pero sabe como tiene que actuar al respecto: "Me enfoqué ahora en entrenar. El eco llega pero uno tiene que blindarse y no dejarse caer de nada. Voy a cumplir 6 años en la institución así que no me puedo dejar llenar la cabeza. De esos años 4 o 5 fueron muy buenos y estos últimos 6 meses desafortunadamente no fueron los mejores", culminó el colombiano.

Las palabras de despedida para su padre

El pasado 7 de julio Frank Fabra publicó en su cuenta de Instagram una foto de su padre y le dedicó unas sentidas palabras tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar viejo lindo. Gracias por todo lo que bregaste conmigo, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por todo. Tu nieto te va a extrañar mucho. 17 años sin poder celebrar un cumpleaños juntos, 17 años desde que salí de la casa como un niño pero que tus sabios consejos me hicieron grandes. Te amo papá cuídanos desde el cielo".

Boca ganó y ya piensa en River

El equipo comandado por Sebastián Battaglia venció 1 a 0 a Colón en La Bombonera con gol de Nicolás Orsini y ya tiene la cabeza puesta en el Superclásico. Este domingo 3 de octubre desde las 17:00 en el Estadio Monumental se medirá ante el "Millonario" por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol en lo que significará el regreso del público a los estadios.