Dirigió en Europa, lo echaron de Brasil y sueña con Boca: "Es un desafío"

Un técnico argentino que dirigió en Europa no seguirá como DT en un club brasileño y aseguró que sueña con llegar a Boca Juniors.

Un importante técnico argentino que dirigía en un equipo de Brasil fue despedido en las últimas horas. De experiencia en un breve paso por Europa, su nombre comenzó a generar revuelo en Boca, club con el que siempre soñó con dirigir.

Se trata de Antonio "El Turco" Mohamed, a quien despidieron de su cargo en el Atlético Mineiro. A pesar de estar tercero en el Brasileirao y de haber clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, las autoridades del elenco "Galo" no bancaron su gestión. Cabe destacar, que desde su llegada a la institución levantó dos títulos en 2022: Campeonato Mineiro y Supercopa de Brasil.

"Me gustaría alguno grande. La Selección o Boca acá en Argentina, me gustaría en algún momento. Si se dan las circunstancias me encantaría. Me preparé toda la vida para un desafío así. Empecé en la segunda de México, después fui a la Primera en México, vine a Huracán en el ascenso, fui a Colón para salvarlo del descenso, a Independiente... di los pasos que tenía que dar y yo quiero ese desafío", sostuvo el "Turco" en una entrevista con TyC Sports a principios del 2020.

Su carrera como entrenador comenzó en el Zacatepec y con el tiempo estuvo en otros clubes de México. En total, comandó a ocho equipos: además del conjunto en el que se inició, dirigió a Monarcas, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Tijuana, América y Monterrey. En tanto, en la Argentina pasó por Huracán, Colón e Independiente. Además, en 2018 trabajó como DT en el Celta de Vigo; mientras que su última experiencia fue en "El Galo". En total, dirigió 755 partidos, de los cuales ganó 325, empató 222 y perdió 208.

Un grande de Brasil le hizo una oferta a Darío Benedetto: la respuesta del delantero

Darío Benedetto confirmó que seguirá en Boca a pesar del momento que atraviesa. Los tres penales errados en los últimos encuentros del "Xeneize" en La Bombonera, sin dudas complicaron su presente y pusieron en duda su futuro en el club de La Ribera. En los últimos días, un equipo brasileño expresó su deseo de contar con él, pero el delantero fue más que firme en su decisión y no se irá.

Según trascendió, Benedetto le dijo que no al Inter de Porto Alegre y fue su representante quien lo comunicó a las autoridades del club. Actualmente, "El Pipa" tiene el contrato más alto de todo el plantel y su vínculo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024. Al parecer, la propuesta que recibió para jugar en el fútbol brasileño no fue del todo convincente, por lo que el atacante la desestimó.