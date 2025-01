Cuándo llega Marchesín a la Argentina para la revisión médica en Boca Juniors

El ex Lanús presionó para salir de Gremio en este mercado de pases y firmar para el 'Xeneize'.

Tras varios días de negociaciones, Agustín Marchesín es el séptimo refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases. El arquero de 36 años con paso por la Selección Argentina llega luego de que Gremio de Porto Alegre aceptara la oferta de 1.5 millones de dólares por la totalidad de su pase y firmó por dos años de contrato con la opción de extenderlo por uno más. El 'Xeneize' informó a través de sus redes sociales cuándo llegará el futbolista a la Argentina para realizarse la revisión médica y sumarse al plantel dirigido por Fernando Gago.

"Agustín Marchesín llega esta noche y se realizará mañana los estudios médicos correspondientes. Si no surgen inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca", publicó la cuenta Esto es Boca en X (antes Twitter). El club de La Ribera tendrá su primer partido oficial en 2025 este miércoles cuando debute en la primera ronda de la Copa Argentina frente a Argentino de Monte Maíz; si bien el ex Lanús no estará presente en este encuentro, intentará sumarse a los entrenamientos lo antes posible y ser una alternativa para el debut por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional frente a Argentinos Juniors el domingo 26 de enero.

El fichaje de Marchesín fue un pedido del entrenador luego de que conociera la noticia de Sergio 'Chiquito' Romero será baja por tres meses debido a una cirugía en su rodilla derecha. A pesar de contar con Leandro Brey en el puesto (quien fue titular en el último tramo de la Liga Profesional 2024 y tuvo buenas actuaciones), Gago vio la oportunidad de traer un refuerzo de jerarquía en una posición fundamental en la cancha.

Los números de Agustín Marchesín en su carrera

572 partidos.

568 goles recibidos.

232 vallas invictas.

15 títulos conseguidos.

Marchesín fue parte del plantel campeón de la Copa América 2021 con la Selección Argentina.

Impacto en Boca por los convocados de Gago para jugar por Copa Argentina: ausencias y sorpresas

Boca Juniors publicó la lista de convocados de Fernando Gago para el partido por los 32avos de final de la Copa Argentina que tendrá lugar este miércoles 22 de enero a las 21.10 horas en Santa Fe. La misma causó sorpresas entre los hinchas tanto por las bajas como por las presencias en la mencionada nómina para el primer encuentro oficial de la temporada 2025 en el fútbol argentino. Es que algunos refuerzos que llegaron en el mercado de pases todavía no fueron presentados y algunos referentes se quedaron afuera por lesión.

Los que en principio no aparecieron fueron Alan Velasco, Williams Alarcón y Rodrigo Battaglia, quienes aún no son oficialmente futbolistas del "Xeneize". A ellos se sumaron Marcos Rojo, Cristian Lema y Edinson Cavani, que por problemas físicos quedaron marginados para este cruce que tendrá lugar en el Estadio Brigadier General Estanislao López. Claro que, la novedad pasa por los que sí están y sumarían minutos en cancha.

El chileno Carlos Palacios, Ayrton Costa y el volante español Ander Herrera son parte de los 23 citados para este duelo en el que Boca buscará el avance a los 16avos de final del certamen nacional. Por supuesto, será importante para el DT darles rodaje teniendo en cuenta que no sólo tendrán un calendario agitado en 2025, sino también pelearán en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Cabe destacar que Ignacio Miramón y Tomás Belmonte quedaron afuera de los citados por molestias musculares, además de Esteban Rolón, quien estuvo frente a Juventude de Brasil días atrás.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs. Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina 2025?

El "Xeneize" y el "Raya" se enfrentan este miércoles 22 de enero a las 21.10 por los 32avos de final de la Copa Argentina 2025 en el Estadio Brigadier General Estanislao López de Colón de Santa Fe. El partido será transmitido en vivo por la señal TyC Sports.