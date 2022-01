Con lujos y rabonas, Boca le ganó un amistoso a Atlanta en Casa Amarilla

Boca venció a Atlanta en un amistoso de verano en Casa Amarilla mientras espera el comienzo de la Copa de la Liga Profesional.

Boca Juniors sumó un nuevo triunfo en lo que va de la pretemporada de cara a la Copa de la Liga Profesional que comenzará a mediados del mes de febrero. El elenco que dirige Sebastián Battaglia enfrentó en la mañana de este sábado a Atlanta en Casa Amarilla y se quedó con la victoria por 1 a 0 con gol de Eduardo Salvio. El "Toto", cuya continuidad está en duda por su situación contractual, marcó el único grito ante el "Bohemio".

En este caso, el DT hizo un mix con respecto a los 11 que jugaron desde el arranque y no le salió mal. El ingreso de Darío Benedetto desde el principio del partido fue más que importante para que el delantero sume minutos pensando en lo que será la ardua temporada que contendrá torneo local, Copa Argentina y Libertadores. Compartió ataque con Exequiel Zeballos, que está en un muy buen nivel y se perfila para ser uno de los titulares indiscutidos del "Xeneize".

Sebastián Villa armó la jugada del único tanto de la mañana de este 29 de enero en la Boca. El delantero colombiano asistió a Eduardo Salvio con un centro rasante al medio del área y el "Toto" definió con tranquilidad. Minutos antes, ingresó por el joven Zeballos y aprovechó la que tuvo para darle la victoria a los de Battaglia. Quien tuvo descanso en este amistoso fue Agustín Rossi, ya que Javier García defendió el arco.

Además, cabe destacar que en el segundo turno se jugó otro duelo entre las respectivas reservas. En este caso, igualaron 1 a 1 y el tanto del local lo convirtió el joven volante Vicente Taborda. De esta manera, Boca Juniors sumó nuevos amistosos de pretemporada y se prepara para lo que vendrá en el 2022. La mejor noticia del día, fue que Guillermo "Pol" Fernández ya se realizó la revisión médica y firmará su contrato correspondiente.

El inesperado elogio de Pol Fernández a Juan Román Riquelme

En una entrevista con TyC Sports, Fernández habló de la relación que mantiene con Juan Román Riquelme y despejó las dudas de un posible conflicto: "Lo conozco desde que era muy chico. Él estaba en sus últimos años de carrera. La vida y el fútbol nos volvieron a unir. Él como dirigente y yo como jugador. Seguí aprendiendo de él porque es una persona súper inteligente y conoce muchísimo del tema", sostuvo "Pol".

Y agregó: "He estado en contacto con él. No es que me fui de Boca y cortamos la relación. Hoy que Cruz Azul le abrió las puertas a la negociación me pone contento que haya hecho todo para que vuelva. Mi vuelta al club quiere decir que todas las cosas que se hablaron no fueron ciertas. En esa situación, con la familia tomamos la decisión de volver a México y los dirigentes lo entendieron", afirmó el volante.