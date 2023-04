Chicho Serna rompió el silencio sobre el DT de Boca Juniors: "Humo Blanco"

El integrante del Consejo de Fútbol sembró más incógnitas respecto al próximo entrenador del "Xeneize".

El integrante del Consejo de Fútbol Mauricio "Chicho" Serna se refirió este viernes a los rumores del próximo entrenador de Boca Juniors. Tras la llegada del plantel a Argentina, el exdefensor rompió el silencio sobre quién se hará cargo del plantel de Primera.

El "Xeneize" rescató un empate en el debut de la Copa Libertadores ante Monagas, con Mariano Herrón como DT interino hasta tiempo indeterminado. Tras regresar al país desde Venezuela, una de las personas de más confianza de Juan Román Riquelme dio detalles, de manera particular, sobre si ya existe un candidato firme a calzarze el buzo de entrenador.

La revelación de Chicho Serna sobre el próximo entrenador de Boca Juniors

Minutos después de arribar al Aeropuerto de Ezeiza, "Chicho" fue consultado por periodistas acerca del tema principal que mantiene en vilo al mundo boquense. "Todavía no hay humo blanco", manifestó el miembro del Consejo, dando a entender que aún no hay novedades sobre quién asumirá el cargo de DT.

Además, Jorge Bermúdez, otro de los integrantes del círculo cercano a Riquelme, también habló en Ezeiza y fue en sintonía a la declaración de Serna. "Sigan tirando nombres", comentó el "Patrón" antes de subir al micro con el resto del plantel.

Si bien en las últimas horas se nombraron un sinfín de posibilidades, entre los que se destacan Diego Martínez, Jorge Almirón, José Néstor Pekerman y Carlos Bianchi, ninguno de los dirigentes salió a reconocer públicamente ni "off the record" quién tiene más chances.

La bronca de un referente de Boca tras el empate en Venezuela: "No podemos"

El defensor Nicolás Figal reconoció su bronca el pasado jueves luego del empate de Boca Juniors en el debut de la Copa Libertadores ante Monagas, en Venezuela. El jugador destacó el esfuerzo del equipo, pero también realizó una autocrítica.

El inicio de la Libertadores para el "Xeneize" fue agridulce. Si bien el equipo dirigido de manera momentánea por Mariano Herrón rescató un empate con dos jugadores menos por expulsiones, también dilapidó chances claras para volverse con los tres puntos y cometió errores que el exjugador de Independiente no dejó pasar por alto.

Minutos después de finalizado el díficil encuentro en Maturín, Figal analizó el rendimiento de Boca. "No sé si decepcionante, pero me quedo con que el equipo, con 9 jugadores se entregó al máximo. Lo malo es que no podemos cometer estos errores, estamos en la Copa Libertadores y sabemos que no te dan margen de error. El próximo partido queremos ganar, y sabemos que estos errores no los podemos cometer", afirmó el central derecho que fue uno de los mejores jugadores de la noche.

"Hoy en día los rivales son todos difíciles, Monagas tenía una buena idea de juego, tenían una idea de salir jugando, se animaron y eso es rescatable. Yo me quedo con lo nuestro, que el equipo hizo un gran esfuerzo jugando con 9 jugadores", comentó el futbolista de 28 años. Y concluyó: "La verdad es que hay que mejorar".