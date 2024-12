Chau Boca: otro jugador se va ya luego de la salida de Medina.

Otro jugador se va de Boca Juniors ahora mismo en el mercado de pases antes del arranque de la primera pretemporada del 2025, después de la salida de Cristian Medina a Estudiantes de La Plata. En esta oportunidad se trata nada menos que de Aarón Anselmino, ya que Chelsea de Inglaterra decidió repescar al central de apenas 19 años que estaba a préstamo por una temporada en el club de La Ribera.

En dicha transacción se acordó cederlo por un año al "Xeneize" con una cláusula de repesca a los seis meses, la misma que el conjunto británico acaba de utilizar de acuerdo con la información del propio Boca en las cuentas de las redes sociales. Por lo tanto, el entrenador Fernando Gago tiene un problema más con los zagueros, ya que Nicolás Figal y Cristian Lema se encuentran lesionados.

Anselmino se va ahora de Boca rumbo a Chelsea

La entidad de Londres le abonó al cuadro azul y oro alrededor de 18 millones de dólares por el defensor de 19 años, a quien dejó a préstamo en La Ribera por una temporada hasta mediados del 2025, aunque con una cláusula de repesca en diciembre del 2024, la cual justamente ejecutó en las últimas horas. En los próximos días, el juvenil pampeano se tomará un avión rumbo a la capital de Inglaterra para sumarse al plantel profesional que dirige el italiano Enzo Maresca y en el que será compañero de otro argentino como el campeón del mundo Enzo Fernández.

De esta manera, a Gago actualmente sólo le quedan disponibles en la zaga Marcos Rojo y los jóvenes Mateo Mendía y Lautaro Di Lollo, ya que Figal y Lema están lesionados. Sin embargo, se espera que el ex Independiente pueda estar disponible para el debut oficial en el 2025 a finales de enero. En tanto, Nicolás Valentini se fue en libertad de acción y Gary Medel no continuará en la institución. En este contexto, el presidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol se verán obligados a traer uno o dos centrales de jerarquía como refuerzos, ya que todo indica que Lema no podrá volver aproximadamente hasta abril próximo.

