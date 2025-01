Bronca y patada a una botella: Leandro Paredes explotó en la Roma tras ser reemplazado

El volante de la Selección Argentina salió con bronca tras ser reemplazado en el segundo tiempo de la victoria frente a Frankfurt.

Este jueves, la Roma ganó un duelo importantísimo en la última fecha de la fase de grupos de la Europa League: venció por 2 a 0 al Eintracht Frankfurt en el Estadio Olímpico con goles de Angeliño y Eldor Shomurodov y avanzó a los dieciseisavos de final del certamen continental. Los argentinos Paulo Dybala y Leandro Paredes fueron titulares en el conjunto italiano, mientras que Matías Soulé ingresó en el complemento. A pesar del triunfo, el volante que está en negociaciones para regresar a Boca Juniors en este mercado de pases tuvo un gesto que despertó la polémica.

Iban quince minutos del segundo tiempo con el partido 1 a 0 a favor del Giallorossi, cuando el entrenador Claudio Ranieri decidió reemplazar a Paredes por Bryan Cristante. La decisión fue llamativa, ya que el mediocampista de la Selección Argentina no tuvo minutos en el duelo del fin de semana frente al Udinese para llegar descansado contra los alemanes. Al ver el cartel con su número, se sacó los guantes con un gesto de fastidio y, al salir del campo, pateó una botella que se encontraba junto a la línea del lateral.

Finalmente, el uzbeko Shomurodov liquidó el pleito unos minutos después (con asistencia de Soulé) y la Roma obtuvo el pase a la siguiente instancia del torneo de clubes europeo: los posibles rivales son Porto o el Ferencváros húngaro. Por su parte, Paredes está a la espera de que se destrabe su llegada al 'Xeneize', por lo que este pudo haber sido su último encuentro vistiendo la camiseta del cuadro de la capital italiana.

Impacto por las palabras del entrenador de Roma sobre Leandro Paredes

El futuro de Leandro Paredes continúa siendo una incógnita a pocos días del cierre del mercado de pases. Mientras la Roma, su actual equipo, se prepara para dos partidos clave (jugará este jueves frente al Eintracht Frankfurt para definir su clasificación a la siguiente fase de la Europa League y el domingo por Serie A ante el líder Napoli), el volante de la Selección Argentina está en negociaciones con Boca Juniors para regresar al club en el que tuvo su debut futbolístico. En medio de los rumores y las versiones cruzadas, Claudio Ranieri, entrenador del Giallorossi, habló sobre su posible salida y dejó una contundente frase.

"Todos los rumores sobre Leandro los he escuchado de ti y no de él", comenzó diciendo el director técnico campeón de la Premier League con el Leicester en 2016. "Pero si el no quiere quedarse, como dije con (Mario) Hermoso (que se va a préstamo al Bayer Leverkusen), no pondré freno", sentenció, dejando en claro que la decisión final está en poder del futbolista y el arreglo que alcance con el 'Xeneize'. "(Bryan) Cristante es un jugador redescubierto, podría sustituirlo. Tiene otras características y por eso también podrían jugar juntos, eso me alegra. En Udine sabía que sin Leandro habría perdido calidad, pero era algo que tenía que hacer y también estaba convencido de los jugadores que tenía", añadió.